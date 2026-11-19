در پی حمله موشکی امروز یمن به ریاض پایتخت عربستان سعودی، یک آسمان‌خراش که دفاتر صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان سعودی در آن قرار دارد، آسیب دید و مرکز مالی ملک عبدالله تخلیه شد.



به گزارش تابناک به نقل از المسیره، خبرگزاری رویترز به نقل از سه منبع آگاه اعلام کرد که در پی حمله موشکی امروز پنجشنبه به ریاض پایتخت عربستان سعودی، یک آسمان‌خراش که دفاتر صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان سعودی در آن قرار دارد، آسیب دیده است.

بر اساس این گزارش، این حمله موشکی، مرکز مالی ملک عبدالله در ریاض را هدف قرار داد؛ مرکزی که بلندترین ساختمان پایتخت عربستان است. به گفته یکی از شاهدان، پس از حمله، تمامی ورودیهای این منطقه در مرکز مالی ملک عبدالله بسته و این منطقه تخلیه شده است.