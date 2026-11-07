انفجارهای مهیب در ریاض و هشدار فوری آمریکا

دومین موج انفجارهای مهیب صبح امروز پایتخت عربستان را لرزاند و همزمان آمریکا درباره احتمال «حملات گسترده و بزرگ» در ساعات آینده به اتباعش در خاک عربستان سعودی هشدار داد.

به گزارش تابناک؛ منابع خبری، صبح امروز از وقوع چند انفجار مهیب در مناطق مختلف پایتخت عربستان، خبر دادند؛ این دومین بار طی چند ساعت اخیر است که ریاض شاهد انفجارهای پیاپی است.





ترکی المالکی، سخنگوی ائتلاف سعودی، ضمن تأیید وقوع حمله موشکی به ریاض، مدعی شد یکی از موشک‌ها رهگیری شده است. وی پیش‌تر نیز از حمله هوایی به ریاض و رهگیری یک پهپاد خبر داده بود.





ریاض یکی از چند شهر سعودی است که از شامگاه جمعه شاهد چندین حمله موشکی و پهپادی بوده است.





در همین راستا، ایالات متحده وقوع حملات قوی در عربستان را پیش‌بینی کرد و سفارت آمریکا در ریاض نیز با صدور هشداری، به اتباع خود در عربستان، به‌ویژه در پایتخت، درباره حملات گسترده و بزرگ در ساعات آینده هشدار داد.

این پیش‌بینی آمریکا پس از تهدید صنعاء به پاسخ حتمی به کشتار اخیر سعودی در بازار «الحضاره» در شهرستان الوازعیه در ساحل غربی تعز مطرح شد. جنایتی که به شهادت ومجروحیت ده‌ها نفر و تخریب گسترده واحدهای تجاری و مغازه‌های زیادی منجر شد. انصارالله این جنایت را «نسل‌کشی» خواند و هشدار داد پاسخ‌ها دردناک خواهد بود. منبع: فارس