شهادت ۹ یمنی در حملات عربستان

وزارت بهداشت یمن اعلام کرد که در حملات عربستان به این کشور ۹ یمنی به شهادت رسیدند.

به گزارش تابناک؛ وزارت بهداشت یمن اعلام کرد در حملات عربستان به یمن ظرف ۲۴ ساعت گذشته ۹ تن از جمله سه کودک شهید و ۱۴ تن زخمی شدند.

طبق گزارش المسیره، این وزارتخانه تأکید کرد: از زمان تشدید تنش با عربستان، آمار شهدای یمن به ۲۷۶ تن و آمار مجروحان به ۶۵۴ تن رسیده است.

نیروهای مسلح یمن پیش از این اعلام کرده بود، نیروهای عربستان ۶۱ حمله هوایی را به استان‌های مختلف یمن انجام دادند.

همچنین جنگنده‌های عربستان امروز حملاتی را به استان صعده انجام دادند. دو یمنی نیز در منطقه مرزی با عربستان در صعده زخمی شدند.