راهبرد ابلاغی رهبر انقلاب به دست دلیرمردان سپاه و ارتش محقق شده

خطیب نماز جمعه این هفته تهران گفت: راهبرد ابلاغی رهبر معظم انقلاب مبنی بر «پاسخ فوری موثر و متناسب با هرگونه تهدید در هر نقطه از جهان» ، با ارتقاء سطح آمادگی به دست دلیرمردان سپاه و ارتش محقق شده است و رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه جلوه‌ای اقتدار آفرین از این آمادگی است.



به گزارش تابناک، حجت الاسلام والمسلمین ابوترابی فرد در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران که در دانشگاه تهران برگزار شد با اشاره به سالروز شهادت پدر صنعت موشکی ایران، شهید تهرانی مقدم، یاد و خاطره شهیدان حاجی‌زاده، باقری، سلامی، پاکپور و یکایک شهدای ارتش و سپاه جمهوری اسلامی ایران را گرامی داشت و افزود: مردانی با ایمان و نگاه به آینده و فهم درست تهدیدات و همچنین الهام از استراتژی دفاعی ابلاغی قاعد شهید در کوتاه‌ترین زمان و با کمترین هزینه ایران را به یکی از بزرگترین و متنوع‌ترین ذرادخانه‌های موشکی امروز جهان تبدیل کردند و مردانی در تراز شهید تهرانی مقدم حاجی زاده و سردار قهرمان موسوی نقطه زن، با طراحی و ساخت انبوه پهپادها و موشک‌ها با کلاهک‌های مانور پذیر و با تراکم آتش، موازنه قدرت را به نفع ایران و ملل مسلمان منطقه تغییر دادند.

باید هزینه تجاوز را برای مهاجم حتی آمریکا نامتناسب کرد

وی با بیان اینکه دکترین دفاعی ایران بر این محاسبه دقیق استوار است که باید هزینه تجاوز را برای مهاجم حتی آمریکا نامتناسب کرد، توضیح داد: عمق راهبردی دشمن را با پرتابه‌های نقطه زن و کلاهک‌های مانور پذیر با بالاترین تراکم آتش در هم کوبیدیم و موشک‌های بالستیک نقطه زن رادار گریز با کلاهک‌های سنگین و برد چند هزار کیلومتری با سوخت جامع و مایع، بلوغ فناوری زرادخانه‌های موشکی ایران را به نمایش گذاشتند.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به اینکه تهران با پرتاب ماهواره‌های بومی توسط ماهواره‌بر ساخت داخل به شمار کشورهای محدود دارای چرخه کامل فضایی پیوست، ادامه داد: فرزندان تربیت شده در دانشگاه‌های ایران چرخه کامل طراحی و ساخت ماهواره، پرتابگر و پایگاه پرتاب و ایستگاه دریافت را در دستان قدرتمند خویش دارند و پیشرفت پرتابگرهای فضایی به طور مستقیم توان موشکی ایران را ارتقاء بخشیده است. به طوری که امروز هوافضا هم آزمایشگاه فناوری‌های حساس است و هم سکوی اقتدار علمی ایرانیان و خالق امنیت برای ایران و ملل منطقه به شمار می‌آید.