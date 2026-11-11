قالیباف: آمریکا باید هفت شرط ایران را اجرا کند

محمدباقر قالیباف، رئیس تیم مذاکره کننده ایران گفت: پاسخ روشن و شفافی به آمریکا داده‌ایم که شامل خواسته‌های ایران است، اما واشنگتن هنوز پاسخ رسمی و مشخصی ارائه نکرده است.



به گزارش تابناک، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و سرپرست تیم ایران در مذاکرات با آمریکا، در گفت‌وگو با الجزیره اظهار داشت: پاسخ روشن و شفافی به آمریکا داده‌ایم که شامل خواسته‌های ایران است، اما واشنگتن هنوز پاسخ رسمی و مشخصی ارائه نکرده است.

آمریکا باید هفت شرط ایران را برای بازگشایی تنگه هرمز و ازسرگیری مذاکرات اجرا کند. اکنون توپ در زمین آمریکایی‌هاست.

هیچ تغییری در تیم مذاکره‌کننده ایجاد نشده و همچنان مسئول مذاکرات هستم.

اگر واشنگتن به توافقات پایبند باشد، امکان دستیابی به توافق وجود دارد؛ اما بی‌اعتمادی و خواسته‌های بیش از حد آمریکا مانع توافق است.

قالیباف: همچنان مسئولیت مذاکرات را بر عهده دارم

رئیس مجلس دربخش دیگری از این گفت‌وگو اظهار داشت: هیچ تغییری در تیم مذاکره‌کننده رخ نداده است و من همچنان مسئولیت مذاکرات را بر عهده دارم.

اگر ترامپ بار دیگر تصمیمی برای جنگ اتخاذ کند، با شکست جدیدی روبرو خواهد شد

قالیباف گفت: آمریکایی‌ها در محاسبات خود اشتباه کردند و با حمله به ما، دچار ناامیدی شدند، زیرا نتوانستند به اهداف خود دست یابند. آمریکایی‌ها به مسکو سفر کردند و از پوتین خواستند که با ایران صحبت کند تا مذاکرات مستقیم بین ما صورت گیرد.

وی تأکید کرد: اگر آمریکا یا اسرائیل جنگ را آغاز کنند، ما با هر دو مقابله خواهیم کرد و به هرگونه حمله پاسخ خواهیم داد. اولویت ما صلح است، اگر آنها با شرایط ما موافقت کنند. ما تمایلی به ادامه جنگ نداریم. ادامه جنگ به کشورهای منطقه، امنیت و اقتصاد آن‌ها آسیب خواهد رساند.

تنگه هرمز دیگر به شرایط قبل از جنگ باز نخواهد گشت

رئیس مجلس در ادامه افزود: تنگه هرمز دیگر به شرایط قبل از جنگ باز نخواهد گشت و این موضوع بخشی از توافق است که در ۷ بند مطرح شده است.

در مورد مسیر کشتیرانی با عمان به توافق رسیدیم

قالیباف گفت: به توافقی با عمان در مورد مسیر کشتیرانی و سیستم جداسازی ترافیک در تنگه هرمز رسیده‌ایم.