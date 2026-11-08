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عراقچی: اکنون نوبت کاخ سفید است که انتخاب کند
وزیر امور خارجه کشورمان گفت: رأیدهندگان آمریکایی انتخاب خود را انجام دادهاند. اکنون نوبت کاخ سفید است که انتخاب کند. «پیشنهاد دو روزه» ما روی میز است.
به گزارش تابناک، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان با انتشار پستی در یکی از شبکههای اجتماعی نوشت: رأیدهندگان آمریکایی انتخاب خود را انجام دادهاند. اکنون نوبت کاخ سفید است که انتخاب کند.
وی افزود: «پیشنهاد دو روزه» ما روی میز است: مطالبات آن، از جمله پایان جنگ در همه جبههها، را بپذیرید و نتایج آن را ببینید.
وزیر امور خارجه کشورمان خاطرنشان کرد: یا جنگ را انتخاب کنید و شاهد باشید که چگونه رزمندگان هوشیار و ورزیده ما در میدان نبرد، جهنمی از آتش بر سرتان فرو خواهند ریخت.
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