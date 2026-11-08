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عراقچی: اکنون نوبت کاخ سفید است که انتخاب کند

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: رأی‌دهندگان آمریکایی انتخاب خود را انجام داده‌اند. اکنون نوبت کاخ سفید است که انتخاب کند. «پیشنهاد دو روزه» ما روی میز است.

کد خبر: 4200653تاریخ انتشار: 1731 بازدید۰

عراقچی
به گزارش تابناک، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان با انتشار پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: رأی‌دهندگان آمریکایی انتخاب خود را انجام داده‌اند. اکنون نوبت کاخ سفید است که انتخاب کند.

وی افزود: «پیشنهاد دو روزه» ما روی میز است: مطالبات آن، از جمله پایان جنگ در همه جبهه‌ها، را بپذیرید و نتایج آن را ببینید.

وزیر امور خارجه کشورمان خاطرنشان کرد: یا جنگ را انتخاب کنید و شاهد باشید که چگونه رزمندگان هوشیار و ورزیده ما در میدان نبرد، جهنمی از آتش بر سرتان فرو خواهند ریخت.

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برچسب ها

آمریکاایرانجنگکاخ سفیدمذاکرهعباس عراقجی

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