عراقچی: اکنون نوبت کاخ سفید است که انتخاب کند



به گزارش تابناک، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان با انتشار پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: رأی‌دهندگان آمریکایی انتخاب خود را انجام داده‌اند. اکنون نوبت کاخ سفید است که انتخاب کند.

وی افزود: «پیشنهاد دو روزه» ما روی میز است: مطالبات آن، از جمله پایان جنگ در همه جبهه‌ها، را بپذیرید و نتایج آن را ببینید.

وزیر امور خارجه کشورمان خاطرنشان کرد: یا جنگ را انتخاب کنید و شاهد باشید که چگونه رزمندگان هوشیار و ورزیده ما در میدان نبرد، جهنمی از آتش بر سرتان فرو خواهند ریخت.