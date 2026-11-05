احتمال برگزاری جلسه درباره ایران در کاخ سفید

با توجه به تحولات اخیر سیاسی در آمریکا و اسرائیل، احتمال برگزاری جلسه‌ای درباره ایران مطرح شده است؛ هرچند موضوع این نشست هنوز تأیید نشده است.

به گزارش تابناک؛ یک ساعت پیش، ورود چندین خودرو به بال غربی کاخ سفید فیلم‌برداری شد.

بنا بر این گزارش؛ در میان خودروهای ورودی، خودروی حامل ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، نیز دیده می‌شد.

گفتنی است؛ با توجه به تحولات اخیر سیاسی در آمریکا و اسرائیل، احتمال برگزاری جلسه‌ای درباره ایران مطرح شده است؛ هرچند موضوع این نشست هنوز تأیید نشده است.