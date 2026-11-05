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ادعای بررسی گزینه حملات نظامی علیه ایران در کاخ سفید
شبکه خبری فاکس نیوز آمریکا مدعی شد: کاخ سفید با جدیت در حال بررسی گزینه انجام حملات جدید علیه ایران است.
به گزارش تابناک، شبکه الجزیره نوشت: فاکس نیوز به نقل از یک مقام مسئول در کاخ سفید آورده است: اگر جنگ ایران نبود، نتایج انتخابات کاملا متفاوت می بود.
همین شبکه به نقل از آنچه منابع آگاه خوانده، آورده است: کاخ سفید با جدیت در حال برررسی انجام حملات نظامی جدید علیه ایران است و این گزینه ممکن است مانعی در برابر تغییر فرماندهی وزارت جنگ باشد.
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