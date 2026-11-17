246بازدید
شبکه فوقمحرمانه آژانس امنیت ملی آمریکا از کار افتاد!
شبکه تلویزیونی سیانان در گزارشی اختصاصی اعلام کرد: شبکه فوقمحرمانه آژانس امنیت ملی آمریکا از کار افتاد.
به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، شبکه تلویزیونی سیانان در گزارشی اختصاصی به نقل از منابعی آگاه گزارش داد: یک شبکه بهشدت محرمانه که آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) برای ارتباطات داخلی از آن استفاده میکرد، از کار افتاده است.
این رسانه در گزارش خود اضافه کرد: هیچ شواهدی مبنی بر وقوع حمله سایبری که عامل از کار افتادن شبکه ارتباطی محرمانه آژانس امنیت ملی باشد، وجود ندارد.
این آژانس در حال بررسی قطعی برق است و ورود کارکنان را به صورت «مرحلهای» انجام داده است.
این خبر بر اساس گفتههای ۶ منبع آگاه منتشر شده است.
تا کنون مقامات آمریکایی در این خصوص اطلاعات بیشتری را رسانه ای نکرده اند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.