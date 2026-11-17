به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان در گزارشی اختصاصی به نقل از منابعی آگاه گزارش داد: یککه(NSA) برایاز آن استفاده می‌کرد، از کار افتاده است.

این رسانه در گزارش خود اضافه کرد: هیچ شواهدی مبنی بر وقوع حمله سایبری که عامل از کار افتادن شبکه ارتباطی محرمانه آژانس امنیت ملی باشد، وجود ندارد.

این آژانس در حال بررسی قطعی برق است و ورود کارکنان را به صورت «مرحله‌ای» انجام داده است.

این خبر بر اساس گفته‌های ۶ منبع آگاه منتشر شده است.

تا کنون مقامات آمریکایی در این خصوص اطلاعات بیشتری را رسانه ای نکرده اند.