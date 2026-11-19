اعلام مسئول حوادث دی 1404 در صداوسیما بیژن عبدالکریمی در برنامه جهان‌آرا گفت: «اصلاح‌طلبان و لیبرال‌ها مسئول حوادث ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه ه…

پزشکیان: رئیس جمهورم اما با کاپشن و لباس می‌خوابم! مسعود پزشکیان در اظهاراتی قابل تامل گفت: «...رئیس جمهورم اما با کاپشن و لباس می‌خوابم... هیچ گ…

این سخنان مقدمه جنگ داخلی در عراق است؟ خط و نشان علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق به کتائب حزب‌الله عراق گفت: «اگر من و نیروهای مسلح کشور ن…