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ویدیوی تحریک آمیز ترامپ همزمان با رسیدن ناو روزولت
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همزمان با رسیدن یواساس تئودور روزولت به خاورمیانه و تکمیل استقرار و آرایش نظامی همزمان سه ناو هواپیمابر آمریکا و ناوگروههای همراهشان در غرب آسیا، دونالد ترامپ ویدیویی تحریک آمیز از نیروهای نظامی آمریکا منتشر کرد که قبل از جنگ در حال دعا کردن هستند. این ویدیو را با این توضیح ببینید که احتمالاً این آخرین دعایی است که سربازان آمریکایی خواهند کرد و پس از آن بازماندگانشان باید برایشان دعا کنند!
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