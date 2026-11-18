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برگزاری مراسم آیتالله وحیدخراسانی از سوی رهبر انقلاب
مراسم بزرگداشت مرحوم آیتالله وحید خراسانی از سوی رهبر نقلاب، فردا شب بعداز نماز مغرب و عشاء در حرم مطهر رضوی برگزار میشود
به گزارش تابناک، مراسم بزرگداشت مرحوم آیتالله وحید خراسانی از سوی رهبر معظم انقلاب، فردا شب بعداز نماز مغرب و عشاء در رواق امام خمینیِ حرم مطهر رضوی در مشهد برگزار میشود
همچنین مراسم بزرگداشت دیگری برای مرحوم ایت الله وحید خراسانی از سوی رهبر معظم انقلاب، جمعه شب بعد از نماز مغرب و عشاء در شبستان امام خمینی(ره) در حرم حضرت معصومه س در قم برگزار میشود.
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