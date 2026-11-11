رهبر انقلاب درگذشت کوروش زارعی را تسلیت گفتند

به گزارش تابناک؛ حضرت آیت الله سیّدمجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی درگذشت هنرمند متعهّد و انقلابی، آقای «کوروش زارعی» را تسلیت گفتند. متن پیام رهبر معظّم انقلاب به این شرح است:

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

درگذشت جناب آقای «کوروش زارعی» هنرمند متعهّد و انقلابی کشور موجب تاسّف شده است. فعالیت‌های بی‌وقفه آن مرحوم در گسترش هنرهای نمایشی در شهرها و مناطق کمتر برخوردار کشور و پایمردی او بر ارزش‌های انقلاب اسلامی تحسین‌برانگیز بود.‌اینجانب ضمن عرض تسلیت به خانواده ایشان و جامعه هنری کشور، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم آمرزش و مغفرت و اجر الهی مسئلت می‌کنم.

سیّدمجتبی حسینی خامنه‌ای

۲۰ آبان ۱۴۰۵