تسلیت رهبر انقلاب در پی درگذشت منصور انوری
حضرت آیتاللّه سیّدمجتبی حسینی خامنهای رهبر معظّم انقلاب اسلامی در پیامی درگذشت نویسنده متعهّد و انقلابی آقای «منصور انوری» را تسلیت گفتند.
به گزارش تابناک؛ حضرت آیتاللّه سیّدمجتبی حسینی خامنهای رهبر معظّم انقلاب اسلامی در پیامی درگذشت نویسنده متعهّد و انقلابی «منصور انوری» را تسلیت گفتند. متن پیام رهبر معظّم انقلاب به این شرح است:
بسم اللّه الرّحمن الرّحیم
درگذشت جناب آقای «منصور انوری» نویسنده متعهّد و انقلابی موجب تاسّف گردید.
آن مرحوم با خلق آثار متعدّد از جمله رمان دوازده جلدی «جاده جنگ» که مورد توجّه و تحسین امام مجاهد شهید قرار گرفت، دِین خود را به انقلاب اسلامی ادا کرد.
اینجانب ضمن عرض تسلیت به خانواده ایشان و جامعه ادبی کشور، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم آمرزش، مغفرت و اجر الهی مسئلت میکنم.
سیّدمجتبی حسینی خامنهای
۲۰ آبان ۱۴۰۵
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