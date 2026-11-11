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تسلیت رهبر انقلاب در پی درگذشت منصور انوری

حضرت آیت‌اللّه سیّدمجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر معظّم انقلاب اسلامی در پیامی درگذشت نویسنده متعهّد و انقلابی آقای «منصور انوری» را تسلیت گفتند.

کد خبر: 4201226تاریخ انتشار: 837 بازدید۰

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به گزارش تابناک؛ حضرت آیت‌اللّه سیّدمجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر معظّم انقلاب اسلامی در پیامی درگذشت نویسنده متعهّد و انقلابی «منصور انوری» را تسلیت گفتند. متن پیام رهبر معظّم انقلاب به این شرح است:

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

درگذشت جناب آقای «منصور انوری» نویسنده متعهّد و انقلابی موجب تاسّف گردید.

آن مرحوم با خلق آثار متعدّد از جمله رمان دوازده جلدی «جاده جنگ» که مورد توجّه و تحسین امام مجاهد شهید قرار گرفت، دِین خود را به انقلاب اسلامی ادا کرد.

اینجانب ضمن عرض تسلیت به خانواده ایشان و جامعه ادبی کشور، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم آمرزش، مغفرت و اجر الهی مسئلت می‌کنم.

سیّدمجتبی حسینی خامنه‌ای

۲۰ آبان ۱۴۰۵

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نویسندهپیام تسلیت رهبر انقلابمنصور انوری

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