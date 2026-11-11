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تصویر دیده نشده از رهبرانقلاب در حرم رضوی

تصویر دیده نشده از حضور رهبر انقلاب در حرم مطهر رضوی در فضای مجازی منتشر شده است. محل تصویر آرامگاه شهید هاشمی‌نژاد می‌باشد.

کد خبر: 4201187تاریخ انتشار: 2706 بازدید۰

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به گزارش تابناک؛ تصویر دیده نشده از حضور رهبر انقلاب در حرم مطهر رضوی در فضای مجازی منتشر شده است. تصویر در حاشیه مراسم غبارروبی حرم مطهر امام رضا علیه‌السلام در سال ۱۴۰۱ گرفته شده است. محل تصویر آرامگاه شهید هاشمی‌نژاد می‌باشد.


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برچسب ها

رهبر انقلابحرم مطهر رضویحرم مطهرسیدمجتبی خامنه ای

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