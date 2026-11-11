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تصویر دیده نشده از رهبرانقلاب در حرم رضوی
تصویر دیده نشده از حضور رهبر انقلاب در حرم مطهر رضوی در فضای مجازی منتشر شده است. محل تصویر آرامگاه شهید هاشمینژاد میباشد.
به گزارش تابناک؛ تصویر دیده نشده از حضور رهبر انقلاب در حرم مطهر رضوی در فضای مجازی منتشر شده است. تصویر در حاشیه مراسم غبارروبی حرم مطهر امام رضا علیهالسلام در سال ۱۴۰۱ گرفته شده است. محل تصویر آرامگاه شهید هاشمینژاد میباشد.
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