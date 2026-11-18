به گزارش تابناک؛ داریا گوشینا، دانشمند حوزه اقلیم‌شناسی، هشدار داده است که پدیده «ال‌نینوی فوق‌العاده» ممکن است در سال‌های آینده به مرگ حدود ۴۵۱ هزار نفر منجر شود. این رقم بر اساس برآورد‌های یک طرح پژوهشی انجام‌شده از سوی آزمایشگاه تأثیرات اقلیمی دانشگاه شیکاگو اعلام شده است.

به گفته کارشناسان، پدیده ال‌نینو که یک پدیده اقلیمی مرتبط با افزایش غیرعادی دمای آب‌های سطحی در بخش‌های مرکزی و شرقی اقیانوس آرام است و بر شرایط آب‌وهوایی مناطق گسترده‌ای از جهان تأثیر می‌گذارد، می‌تواند موجب زمستانی با دمای غیرمعمول بالا و بارش برف اندک در بخش اروپایی روسیه شود. همچنین این پدیده احتمال افزایش پدیده‌های جوی خطرناک ناشی از نوسانات شدید دما را به همراه دارد.

این دانشمند توضیح داد که اصطلاح «ال‌نینوی فوق‌العاده» زمانی به کار می‌رود که افزایش دمای آب از دو درجه سانتی‌گراد فراتر برود. در اواسط ماه اکتبر، دمای آب در بخش‌های مرکزی و شرقی اقیانوس آرام از مرز ۳.۳ درجه سانتی‌گراد عبور کرد و به این ترتیب، از آستانه تعیین‌شده برای پدیده ال‌نینوی فوق‌العاده فراتر رفت.

بر اساس پژوهش محققان آزمایشگاه تأثیرات اقلیمی (Climate Impact Lab) وابسته به دانشگاه شیکاگو، موج‌های گرما، خشکسالی، بارندگی‌های شدید و سیلاب‌های ناشی از پدیده ال‌نینو ممکن است به مرگ بیش از ۴۵۰ هزار نفر منجر شوند.

گوشینا در این باره گفت: «نمی‌دانم این ارقام از کجا آمده‌اند. اما اگر به آمار‌ها نگاه کنیم، می‌بینیم که بیش از ۵ هزار نفر بر اثر آتش‌سوزی‌های جنگلی در اندونزی جان خود را از دست داده‌اند. این رقم بزرگی است، اما همچنان بسیار کمتر از صد‌ها هزار نفر است. در جزایر گالاپاگوس سیلاب‌های شدیدی رخ داده است؛ به‌طوری‌که حتی فک‌های خزدار در خیابان‌ها شنا می‌کنند. با این حال، حتی اگر کل آمریکای جنوبی را در نظر بگیریم، شمار افرادی که بر اثر بارندگی‌های شدید و بالا آمدن سطح آب جان باخته‌اند، به چند صد نفر می‌رسد.

همچنین موج‌های گرمای شدیدی برخی مناطق را درنوردیده‌اند، اما چگونه می‌توانیم با قطعیت بگوییم مرگ یک فرد مشخص ناشی از افزایش دما بوده است؟ به اعتقاد من، مرگ‌ومیر‌های مرتبط با پدیده ال‌نینو تنها زمانی باید در آمار‌ها محاسبه شوند که ارتباط آنها با این پدیده به‌طور قطعی قابل اثبات باشد.»

این دانشمند در ادامه گفت که ال‌نینو یک پدیده اقلیمی دوره‌ای است که هر دو تا هفت سال یک‌بار تکرار می‌شود. بشریت به لطف فناوری‌های نوین توانسته است خسارات ناشی از این پدیده را کاهش دهد. سامانه‌های پیش‌بینی و هشدار زودهنگام امکان تخلیه به‌موقع جمعیت از مناطق در معرض خطر سیلاب را فراهم می‌کنند و عملیات مقابله با آتش‌سوزی‌های جنگلی نیز اثربخشی بیشتری پیدا کرده‌اند. به عبارت دیگر، راهبرد‌های سازگاری با این پدیده در مقایسه با امکانات موجود حتی در قرن گذشته، پیشرفت قابل‌توجهی داشته‌اند.

گوشینا همچنین خاطرنشان کرد که روسیه با مجموعه‌ای از تأثیرات اقلیمی متعارض روبه‌رو است. از یک سو، ارتباط میان پدیده ال‌نینوی قدرتمند و افزایش دما در فصل زمستان در منطقه اوراسیا به اثبات رسیده است. اما در کنار این پدیده، ده‌ها فرایند دیگر نیز بر دمای هوا در اوراسیا، از جمله روسیه، تأثیر می‌گذارند.

یکی از این عوامل، پدیده «گرمایش ناگهانی استراتوسفر» است که در ماه نوامبر نیز رخ داده و ممکن است در طول زمستان جاری بار دیگر تکرار شود.

منبع: وستی.رو