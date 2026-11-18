سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، با انتقاد از اظهارات همتی در صحن علنی، گفت: رئیس کل بانک مرکزی حتی از وضعیت تراستی‌ها و سرنوشت ارزهای بازنگشته اطلاع ندارد؛ موضوعی که نیازمند شفاف‌سازی فوری دولت است.

فتح‌الله توسلی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره گزارش و اظهارات عبدالناصر همتی در صحن علنی مجلس، با اشاره به تکلیف قانونی بانک مرکزی برای ارائه گزارش‌های دوره‌ای به مجلس، اظهار کرد: بر اساس بند «الف» ماده ۵۳ قانون برنامه، بانک مرکزی موظف است دو بار در سال، در اردیبهشت و آبان‌ماه، درباره سیاست‌های اقتصادی، پولی، بانکی، سرمایه‌ای و ارزی و همچنین اقدامات انجام‌شده در این حوزه‌ها به مجلس گزارش دهد.

وی افزود: در همین چارچوب، آبان ماه معاونان بانک مرکزی گزارش مربوط را در کمیسیون اقتصادی ارائه کردند و پس از آن نیز مباحث و پرسش‌های متعددی درباره آثار این سیاست‌ها بر معیشت مردم مطرح شد.

تورم، نقدینگی و کاهش صادرات؛ پرسش اصلی مجلس از سیاست‌های اقتصادی

وی با بیان اینکه گزارش‌های ارائه‌ شده باید با واقعیت‌های اقتصادی و وضعیت سفره مردم سنجیده شود، افزود: در جلسه امروز نیز نمایندگان و به‌ ویژه رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه، بخش‌هایی از اظهارات همتی را نقد کردند.

به گفته توسلی، در شرایطی که کشور با تورم بالا، افزایش نقدینگی و مشکلاتی در حوزه صادرات نفتی و غیرنفتی و بازار ارز روبروست، نمی‌توان صرفا به ارائه آمار و گزارش بسنده کرد؛ بلکه باید مشخص شود این سیاست‌ها چه نتیجه‌ای برای اقتصاد و معیشت مردم داشته‌اند.

توسلی ادامه داد: همتی بخشی از شرایط موجود را ناشی از تحریم‌ها و محاصره اقتصادی می‌داند، اما در مجلس این دیدگاه نیز مطرح شد که برخی سیاست‌های داخلی خود می‌توانند به افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی منجر شوند. بنابراین، لازم است سهم هر یک از عوامل خارجی و تصمیمات داخلی در وضعیت فعلی اقتصاد به‌صورت دقیق بررسی شود.

وی همچنین به موضوع دو میلیارد دلاری اشاره کرد که همتی پیش‌تر وعده داده بود از طریق مردم توزیع شود و افزود: رئیس کل بانک مرکزی در جلسه اعلام کرده که این منابع توزیع نشده است؛ با این حال، باید بررسی شود که آیا واقعاً این اتفاق رخ نداده و وضعیت این منابع چه بوده است.

همتی از وضعیت تراستی‌ها خبر ندارد!

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از اظهارات رئیس کل بانک مرکزی درباره تراستی‌ها تصریح کرد: در موضوع بازگشت ارز، دو دیدگاه وجود دارد. از یک سو، رئیس کمیسیون اقتصادی و برخی نمایندگان با استناد به گزارشی که قوه قضائیه ارائه کرده، معتقدند تعدادی از افراد به دلیل بازنگرداندن ارز به مراجع قضایی معرفی شده و پرونده برخی از آنها نیز به دادگاه رفته است؛ اما از سوی دیگر، رئیس کل بانک مرکزی در صحن علنی اعلام می‌کند که از وضعیت تراستی‌ها اطلاع ندارد. این موضوع واقعاً جای تاسف دارد؛ چگونه ممکن است رئیس کل بانک مرکزی نداند تراستی‌ها چه کسانی هستند، چه میزان ارز باید بازمی‌گرداندند، چه مقدار از آن را بازنگردانده‌اند و منابع مورد بحث اکنون کجاست؟

توسلی تأکید کرد: موضوع در اینجا یک یا دو قران نیست، بلکه صحبت از ده‌ها میلیارد دلار و منافع ملی کشور است. از این رو، دولت باید درباره هویت تراستی‌ها، میزان تعهدات ارزی، دلایل بازنگشتن منابع و سرنوشت این پول‌ها شفاف‌سازی کند.

وی افزود: انتظار داریم دولت در این زمینه پاسخ روشن بدهد و اگر لازم است، رئیس‌جمهور یا شورای عالی امنیت ملی نیز با توجه به اهمیت موضوع، اطلاعات را در اختیار مردم قرار دهند؛ چراکه افکار عمومی حق دارد بداند سرنوشت این منابع ارزی چه شده است.

دولت برای محاصره اقتصادی چه برنامه‌ای دارد؟

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به اقدامات آمریکا برای اعمال فشار اقتصادی و محاصره زمینی و دریایی علیه ایران گفت: انتظار مجلس این است که دولت یک تیم اقتصادی منسجم برای مواجهه با این شرایط داشته باشد و برنامه‌های خود را برای مقابله با اقدامات طرف آمریکایی تشریح کند.

به گفته وی، ممکن است بخشی از برنامه‌ها و تاکتیک‌ها به دلایل امنیتی قابل اعلام عمومی نباشد، اما مجلس و به‌ویژه کمیسیون تخصصی اقتصادی باید در جریان سیاست‌ها و برنامه‌های دولت قرار بگیرند تا بتواند وظیفه نظارتی خود را انجام دهد.

توسلی در پایان ابراز امیدواری کرد: دولت در این زمینه گزارش روشنی به مجلس ارائه کند.