به گزارش تابناک؛ کباب در بین ایرانی‌ها بسیار طرفدار دارد. در این مطلب معروف‌ترین کباب‌های ایرانی را خواهید شناخت.

کباب کوبیده:

پادشاه کباب‌های ایرانی که از ترکیب گوشت چرخ‌کرده (مخلوط گوسفند و گوساله) ، پیاز رنده‌شده، نمک و فلفل تهیه می‌شود. راز اصلی کوبیده خوب در ورز دادن زیاد گوشت و تبهر در سیخ گرفتن آن است.

کباب برگ:

کباب مجلسی و سنتی که از فی راسته یا راسته گوسفندی یا گوساله تهیه می‌شود. گوشت‌ها به صورت ورقه‌های نازک برش خورده، با پیاز، روغن زیتون و زعفران مزه‌دار شده و روی آتش کوبیده می‌شوند تا ترد شوند.

کباب جوجه (جوجه کباب):

یکی از پرطرفدارترین کباب‌ها که در دو مدل با استخوان (معمولاً جوجه محلی یا ران مرغ) و بدون استخوان (سینه مرغ) تهیه می‌شود. جوجه‌ها معمولاً در زعفران، آبلیمو، پیاز، فلفل دلمه‌ای و گاهی ماست یا سس مایونز خوابانده می‌شوند.

کباب بختیاری:

ترکیبی زیبا و خوشمزه از تکه‌های فیله مرغ و گوشت راسته گوسفندی که به صورت یکی‌درمیان روی سیخ چیده می‌شوند. این کباب برای کسانی که هم‌زمان طعم مرغ و گوشت را دوست دارند عالی است.

کباب چنجه:

کباب اصیل سنتی که از تکه‌های درشت گوشت راسته یا فیله گوسفندی تهیه می‌شود. گوشت چنجه معمولاً در آب‌پیاز، فلفل سیاه و روغن زیتون خوابانده شده و بدون ادویه خاص دیگری کباب می‌شود تا طعم طبیعی گوشت حفظ شود.

کباب شیشلیک:

یکی از لذیذترین و گران‌ترین کباب‌های ایرانی (اصالت شاندیز مشهد) که از دنده‌های گوسفندی (دنده کباب) تهیه می‌شود. گوشت دنده همراه با استخوان طعم فوق‌العاده‌ای دارد.

کباب ترش:

کباب سنتی خطه شمال کشور (گیلان و مازندران) که گوشت راسته گوسفندی یا فیله مرغ در ترکیبی از رب انار ترش، گردوی ساییده‌شده، پیاز و سبزیجات محلی (چوچاق یا انارجه) مزه‌دار و کباب می‌شود.

کباب دیگی (تابه‌ای):

گزینه‌ای عالی و سریع برای زمانی که دسترسی به منقل و زغال ندارید. گوشت چرخ‌کرده مشابه کوبیده ورز داده می‌شود، اما در کف تابه پهن شده و با سس گوجه‌فرنگی و کره روی حرارت ملایم می‌پزد.



