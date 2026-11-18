محبوبترین و معروفترین انواع کباب ایرانی
یکی از لذیذترین و گرانترین کبابهای ایرانی کباب شیشلیک است که از دندههای گوسفندی (دنده کباب) تهیه میشود.
به گزارش تابناک؛ کباب در بین ایرانیها بسیار طرفدار دارد. در این مطلب معروفترین کبابهای ایرانی را خواهید شناخت.
کباب کوبیده:
پادشاه کبابهای ایرانی که از ترکیب گوشت چرخکرده (مخلوط گوسفند و گوساله) ، پیاز رندهشده، نمک و فلفل تهیه میشود. راز اصلی کوبیده خوب در ورز دادن زیاد گوشت و تبهر در سیخ گرفتن آن است.
کباب برگ:
کباب مجلسی و سنتی که از فی راسته یا راسته گوسفندی یا گوساله تهیه میشود. گوشتها به صورت ورقههای نازک برش خورده، با پیاز، روغن زیتون و زعفران مزهدار شده و روی آتش کوبیده میشوند تا ترد شوند.
کباب جوجه (جوجه کباب):
یکی از پرطرفدارترین کبابها که در دو مدل با استخوان (معمولاً جوجه محلی یا ران مرغ) و بدون استخوان (سینه مرغ) تهیه میشود. جوجهها معمولاً در زعفران، آبلیمو، پیاز، فلفل دلمهای و گاهی ماست یا سس مایونز خوابانده میشوند.
کباب بختیاری:
ترکیبی زیبا و خوشمزه از تکههای فیله مرغ و گوشت راسته گوسفندی که به صورت یکیدرمیان روی سیخ چیده میشوند. این کباب برای کسانی که همزمان طعم مرغ و گوشت را دوست دارند عالی است.
کباب چنجه:
کباب اصیل سنتی که از تکههای درشت گوشت راسته یا فیله گوسفندی تهیه میشود. گوشت چنجه معمولاً در آبپیاز، فلفل سیاه و روغن زیتون خوابانده شده و بدون ادویه خاص دیگری کباب میشود تا طعم طبیعی گوشت حفظ شود.
کباب شیشلیک:
یکی از لذیذترین و گرانترین کبابهای ایرانی (اصالت شاندیز مشهد) که از دندههای گوسفندی (دنده کباب) تهیه میشود. گوشت دنده همراه با استخوان طعم فوقالعادهای دارد.
کباب ترش:
کباب سنتی خطه شمال کشور (گیلان و مازندران) که گوشت راسته گوسفندی یا فیله مرغ در ترکیبی از رب انار ترش، گردوی ساییدهشده، پیاز و سبزیجات محلی (چوچاق یا انارجه) مزهدار و کباب میشود.
کباب دیگی (تابهای):
گزینهای عالی و سریع برای زمانی که دسترسی به منقل و زغال ندارید. گوشت چرخکرده مشابه کوبیده ورز داده میشود، اما در کف تابه پهن شده و با سس گوجهفرنگی و کره روی حرارت ملایم میپزد.
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