ماکارونی با لوبیا سبز یک غذای ساده، اقتصادی و خوش‌طعم است که با ترکیب ماکارونی، لوبیا سبز، گوشت و سس گوجه آماده می‌شود. برای یک وعده شام یا ناهار خانوادگی انتخاب بسیار خوبی است.

به گزارش تابناک؛ ماکارونی با لوبیا سبز یک غذای ساده، اقتصادی و خوش‌طعم است که با ترکیب ماکارونی، لوبیا سبز، گوشت و سس گوجه آماده می‌شود. برای یک وعده شام یا ناهار خانوادگی انتخاب بسیار خوبی است.

مواد لازم / مقدار

ماکارونی ۴۰۰ گرم

لوبیا سبز ۳۰۰ گرم

گوشت چرخ‌کرده ۲۵۰ گرم

پیاز ۱ عدد بزرگ

فلفل دلمه‌ای ۱ عدد

رب گوجه‌فرنگی ۲ قاشق غذاخوری

گوجه‌فرنگی ۲ عدد

سیر ۱ حبه

زردچوبه ۱ قاشق چای‌خوری

آویشن ۱/۲ قاشق چای‌خوری

نمک و فلفل سیاه به مقدار لازم

روغن به مقدار لازم

سیب‌زمینی ۱ عدد، برای ته‌دیگ

‍ طرز تهیه ماکارونی با لوبیا سبز

۱. آماده کردن لوبیا سبز

لوبیاها را بشویید و به قطعات کوچک خرد کنید. آنها را همراه کمی آب حدود ۱۰ دقیقه نیم‌پز کنید، سپس آبکش کنید.

۲. آماده کردن مایه ماکارونی

پیاز را نگینی خرد کرده و با کمی روغن تفت دهید تا طلایی شود. زردچوبه را اضافه کنید.

گوشت چرخ‌کرده را اضافه کنید و تفت دهید تا کاملاً تغییر رنگ دهد. سپس سیر خردشده و فلفل دلمه‌ای را اضافه کنید.

۳. اضافه کردن لوبیا و سس

لوبیا سبز نیم‌پز را داخل تابه بریزید. گوجه‌های خردشده و رب گوجه‌فرنگی را اضافه کنید و مواد را چند دقیقه تفت دهید.

نمک، فلفل سیاه و آویشن را اضافه کنید. حدود نصف لیوان آب بریزید و اجازه دهید مواد ۱۵ دقیقه با حرارت ملایم بپزند و سس غلیظ شود.

۴. آبکش کردن ماکارونی

در قابلمه‌ای آب را به جوش آورید و کمی نمک و روغن اضافه کنید. ماکارونی را داخل آب جوش بریزید و طبق زمان درج‌شده روی بسته، آن را بپزید تا مغز آن کمی سفت باشد.

سپس ماکارونی را آبکش کنید.

۵. لایه‌چینی

کف قابلمه کمی روغن بریزید و حلقه‌های سیب‌زمینی را برای ته‌دیگ بچینید.

یک لایه ماکارونی و سپس یک لایه از مایه گوشت و لوبیا سبز بریزید. لایه‌ها را تا تمام شدن مواد ادامه دهید.

۶. دم کردن ماکارونی

در قابلمه را با دم‌کنی بپوشانید. ابتدا حدود ۵ دقیقه حرارت را متوسط کنید، سپس حرارت را کم کنید و اجازه دهید ماکارونی حدود ۳۰ تا ۴۰ دقیقه دم بکشد.

نکات خوشمزه‌تر شدن

لوبیا سبز را زیاد نپزید تا در زمان دم کشیدن له نشود.

برای طعم بهتر می‌توانید کمی پاپریکا یا پودر سیر به مایه اضافه کنید.

اگر طعم پنیر را دوست دارید، هنگام سرو مقداری پنیر پارمزان روی ماکارونی بریزید.

برای مدل بدون گوشت، گوشت چرخ‌کرده را حذف و مقدار قارچ یا ذرت را بیشتر کنید.

استفاده از سیب‌زمینی برای ته‌دیگ این ماکارونی را بسیار خوشمزه‌تر می‌کند.