این ۵ میوه را برای کاهش وزن بخورید

محققان دریافتند که زیرگروه‌های آنتی اکسیدان‌های قوی به نام فلاونوئیدها موجود در میوه‌ها و سبزیجات خاص ممکن است از افزایش وزن جلوگیری کنند.

به گزارش تابناک؛ محققان دریافتند که زیرگروه‌های آنتی اکسیدان‌های قوی به نام فلاونوئیدها موجود در میوه‌ها و سبزیجات خاص ممکن است از افزایش وزن جلوگیری کنند.

سالم‌ترین میوه‌هایی که بیشترین تأثیر را در حفظ وزن داشتند، به شرح زیر هستند:

در یک مطالعه بر روی بیش از ۱۰۰۰۰۰ مرد و زن، محققان دریافتند که زیرگروه‌های آنتی اکسیدان‌های قوی به نام فلاونوئیدها- یعنی فلاونول‌ها، فلاوان-۳-اول‌ها، آنتوسیانین‌ها و پلیمرهای فلاونوئیدی- موجود در بلوبری ممکن است از افزایش وزن جلوگیری کنند.

مطالعه نشان داد که حدود یک چهارم فنجان بلوبری حاوی ۱۰ میلی گرم آنتوسیانین است.

اینکه دقیقاً چگونه فلاونوئیدها از افزایش وزن جلوگیری می‌کنند کاملاً درک نشده است، اما خوردن غذاهای غنی از فلاونوئیدها ممکن است به ما این امکان را بدهد که زودتر احساس سیری کنیم و از سایر غذاهای کمتر سالمی که ممکن است منجر به افزایش وزن شوند اجتناب کنیم.

«کری پترسون» ، پزشک متخصص داخلی در بیمارستان لنوکس هیل در نیویورک، می‌گوید: «جدا از قدرت آنتی اکسیدانی، بلوبری سرشار از فیبر است که باعث می‌شود مدت طولانی‌تری احساس سیری کنیم. آنها یکی از سالم‌ترین میوه‌ها برای خوردن هستند. توت‌ها جزو سیرکننده‌ترین میوه‌ها هستند.»

سیب

سیب سرشار از پلیمرهای فلاونوئیدی است و همچنین سرشار از فیبر است که آن را به یکی از سالم‌ترین میوه‌ها برای کاهش وزن تبدیل می‌کند. یک سیب متوسط یک وعده در نظر گرفته می‌شود.

«شاراد پل» ، متخصص تغذیه، می‌گوید: «سیب را با پوست بخورید تا فیبر بیشتر، آنتی اکسیدان‌ها و کنترل بهتری بر قند خون خود داشته باشید. جلوگیری از افزایش قند خون به از بین بردن هوس‌های غذایی و پرخوری کمک می‌کند، و فقط تنها به محافظت در برابر دیابت کمک نمی‌کند.»

گلابی

گلابی همچنین ممکن است از افزایش وزن جلوگیری کند، و این تا حد زیادی به دلیل پلیمرهای فلاونوئیدی است: هر ۱۳۸ میلی گرم پلیمر فلاونوئید بیشتر منجر به افزایش وزن کمتر در طول دوره مطالعه چهار ساله می‌شود.

دکتر پترسون می‌گوید: «میوه‌هایی که سرشار از آنتی‌اکسیدان‌های فلاونوئیدی و سرشار از فیبر هستند، انتخاب‌های خوبی هستند. فیبر شما را سیر می‌کند و احساس سیری ایجاد می‌کند، بنابراین گلابی و سیب برای شما ارزش زیادی به ارمغان می‌آورند.»

توت فرنگی

توت فرنگی به همان دلیلی که بلوبری به حفظ وزن کمک می‌کند: سرشار از آنتوسیانین است. نگرانی این بود که خوردن میوه‌های شیرین به دلیل محتوای فروکتوز باعث افزایش وزن می‌شود. با این حال، برخی از میوه‌ها مانند سیب سبز، گلابی و توت‌ها مانند تمشک، توت فرنگی و بلوبری جزو بهترین میوه‌ها برای خوردن به عنوان بخشی از برنامه مدیریت وزن هستند، نه تنها به این دلیل که شیرینی کمتری دارند، بلکه به دلیل محتوای فلاونوئید بالایی که دارند.

فلفل‌ها

فلفل‌ها، در کنار سالم‌ترین میوه‌ها، می‌توانند به کاهش وزن در صورت مصرف روزانه کمک کنند. در واقع، فلفل حتی ممکن است کاهش وزن را تحریک کند. در مطالعه‌ای که روی موش‌ها انجام شد، به نظر می‌رسد کپسایسین، مؤلفه‌ای موجود در فلفل‌های چیلی، سلول‌های چربی سفید را تشویق می‌کند تا به چربی قهوه‌ای انرژی‌سوز تبدیل شوند.