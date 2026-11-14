شام خوشمزه با گل کلم

به گزارش تابناک؛ امروز غذاهای مدرن که از ترکیب انواع نان و خمیر با پنیر پیتزا، مرغ و سبزیجات تهیه می‌شوند و داخل فر یا توی ماهی تابه می‌پزند، بسیار محبوب و پر طرفدار هستند و در سفره غذای خانواده جایگاه ویژه‌ای دارند. این غذاها معمولا بسیار زود طبخ می‌شوند و در میان کودکان نیز محبوب هستند.

مواد لازم

گل کلم از سبزیجات بسیار خوشمزه و پر خاصیتی است که با شروع فصل پاییز به بازار می‌آید. از گل کلم برای درست کردن انواع ترشی‌های پاییزی، خورش، کوکو، سوخاری، سالاد و… استفاده می‌شود. ما در این مطلب می‌خواهیم آموزش یک غذای خوشمزه با گل کلم کلم را با شما به اشتراک بگذاریم که برای وعده شام مناسب است و دستور پخت آسانی دارد. اگر دوست دارید این غذای خوشمزه و مقوی را در منزل درست کنید، در ادامه این مطلب با طرز تهیه این غذا همراه ما باشید.

گل کلم متوسط: ۱ عدد

گوشت چرخ شده: ۲۵۰ گرم

پیاز: ۱ عدد

سیر: ۲ حبه

رب گوجه فرنگی: ۲ قاشق غذاخوری

پنیر پیتزا: به میزان لازم

نمک، فلفل سیاه، زردچوبه و پاپریکا: به میزان لازم

روغن: به میزان لازم

مواد لازم برای سس بشامل

آرد سفید گندم: ۲ قاشق غذاخوری

شیر: یک و نیم لیوان

کره: ۲۰ گرم

طرز تهیه

مرحله اول؛ آماده کردن گل کلم:

قسمت تهی گل کلم را جدا و گلم کلم‌ها را به صورت درشت گل کنید و خوب بشویید.

یک قابلمه متوسط را تا نیمه آب کنید و روی حرارت اجاق گاز بگذارید تا جوش بیاید.

گل کلم‌های خرد شده را توی آب جوش بریزید و یک قاشق نمک به آن اضافه کنید.

اجازه بدهید گل کلم‌ها با آب و نمک حدود ۵ دقیقه بجوشد و نرم شود، سپس آبکش کنید و کنار بگذارید تا خنک شود.

مرحله دوم؛ آماده کردن مایه گوشتی:

پیاز را پوست بگیرید و خرد کنید و همراه با کمی روغن توی یک ماهی تابه مناسب بریزید.

ماهی تابه را روی حرارت اجاق گاز بگذارید تا پیاز کم کم نرم و طلایی شود.

حالا گوشت چرخ شده را اضافه کنید و سیر رنده شده را بریزید.

نمک، فلفل سیاه، زردچوبه و پاپریکا به گوشت بزنید و یکی دو دقیقه گوشت را تفت بدهید.

رب گوجه فرنگی را اضافه کنید و کمی تفت بدهید، سپس درب ماهی تابه را ببندید و حرارت را کم کنید تا گوشت کم کم بپزد.

مرحله سوم؛ درست کردن سس بشامل:

کره را توی یک قابلمه گود کوچک بریزید و روی حرارت اجاق گاز بگذارید تا کم کم آب شود.

حالا آرد را اضافه کنید و با کره هم بزنید تا با هم یکی شوند، سپس شیر سرد را کم کم اضافه کنید و فوری هم بزنید تا آرد کاملا داخل شیر حل شود.

به هم زدن ادامه بدهید تا سس به غلظت برسد و بعد اجاق گاز را خاموش کنید.

مرحله چهارم، چینش نهایی:

یک ظرف پیرکس مناسب فر را انتخاب کنید. گل کلم‌ها را کف ظرف بچینید.

مایه گوشتی را روی گل کلم‌ها بریزید و کاملا پخش کنید.

حالا سس بشامل را روی مایه گوشتی بریزید و در آخر روی مواد را با پنیر پیتزا بپوشانید.

در انتها ظرف را داخل فر ۱۸۰ درجه به مدت ۲۰ دقیقه قرار بدهید تا بپزد.

۵ دقیقه آخر هم گریل را روشن کنید تا روی غذا طلایی و برشته شود.

حالا غذای خوشمزه ما آماده سرو است که می‌توانید با هر نوع سسی که دوست دارید میل کنید، نوش جان.

نکات مهم

گل کلم یکی از سبزیجات بسیار پر خاصیت و سرشار از فیبر است که دارای انواع ویتامین‌های گروه c ، b ، k و مقادیر قابل توجهی از پتاسیم، منگنز، منیزیم و فسفر است. گل کلم سالم و تازه باید کاملا سفید باشد و لکه‌های سیاه روی گلم کلم نشانه کهنگی آن است. سطح گل کلم باید کاملا ترد و تازه باشد و آثار له شدگی نداشته باشد. همچنین برگ‌های گل کلم تازه باید به رنگ سبز روشن باشد. گل کلم را می‌توانید بدون اینکه بشویید، به مدت ۵ روز در یخچال و داخل کیسه کاملا خشک و با سر باز نگهداری کنید.

پنیر پیتزا نوعی از پنیر موزارلا با رطوبت پایین است که گاه در ترکیب با پنیرهای دیگر ارائه می‌شود. پنیر پیتزا دارای کربوهیدرات، پروتئین، کلسیم، فسفر، پتاسیم، سدیم، تیامین و انواع ویتامین‌های گروه A و B است. مصرف پنیر پیتزا همراه با سبزیجات خام و پخته باعث می‌شود که چربی و مواد ناسالم موجود در آن کم‌تر جذب بدن شوند. از ویژگی‌های یک پنیر پیتزای مرغوب این است که پنیر هنگام جویدن نباید حالت آدامس در دهان داشته باشد. همچنین یک پنیر پیتزای مرغوب به هیچ‌وجه پس از پخت روغن پس نمی‌دهد. برای خوشمزه‌تر شدن پیتزا حتما به جای تایپینگ پنیر از پنیر موزارلا استفاده کنید.



