آموزش‌وپرورش در آیین‌نامه جدید مدارس، اختیار نصب دوربین مداربسته در کلاس‌های درس را به شورای مدرسه سپرده است.

به گزارش تابناک؛ علیرضا کربلایی عضو شورای عالی آموزش‌وپرورش درباره تغییرات آیین‌نامه اجرایی مدارس و پیش‌بینی نصب دوربین مداربسته در کلاس‌های درس اظهار کرد: در آیین‌نامه جدید این موضوع پیش‌بینی شده است که با تصویب شورای مدرسه امکان نصب دوربین در کلاس درس وجود داشته باشد و تصمیم‌گیری در این زمینه به مدرسه واگذار شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر برخی مدارس به دوربین مداربسته مجهز هستند، افزود: تاکنون استفاده از دوربین‌ها بیشتر در فضاهایی مانند راهروها و حیاط مدارس انجام می‌شد اما در آیین‌نامه جدید موضوع نصب دوربین در کلاس درس نیز مورد توجه قرار گرفته است.

کربلایی با اشاره به نقش دوربین‌ها در رسیدگی به مسائل و مشکلات احتمالی مدارس گفت: وجود دوربین می‌تواند به روشن‌شدن بسیاری از سوءتفاهم‌ها و مشکلاتی که در جریان کلاس درس اتفاق می‌افتد، کمک کند. همچنین در موضوعاتی مانند تنبیه بدنی دانش‌آموزان تصاویر ضبط‌شده می‌تواند در شناسایی و بررسی اتفاقات مؤثر باشد.

عضو شورای عالی آموزش‌وپرورش نصب دوربین در کلاس‌های درس را گامی در راستای افزایش امنیت دانش‌آموزان و پیشگیری از حوادث و اتفاقات غیرمترقبه دانست و بر ضرورت توجه به این موضوع در مدیریت فضای آموزشی تأکید کرد.

وی همچنین درباره ضرورت تجهیز محل‌های برگزاری امتحانات نهایی به دوربین‌های مداربسته گفت: محل‌های برگزاری امتحانات نهایی باید در تمام بخش‌ها به دوربین مجهز باشند.

اختیارات بیشتر مدارس در آیین‌نامه جدید

کربلایی با اشاره به رویکرد کلی اصلاح آیین‌نامه اجرایی مدارس بیان کرد: این آیین‌نامه با هدف تقویت جایگاه شورای مدرسه و رسمیت‌بخشیدن بیشتر به نقش آن در اداره امور داخلی مدارس تدوین شده است.

وی ادامه داد: در ساختار جدید شورای تربیتی نیز به‌عنوان زیرمجموعه شورای مدرسه پیش‌بینی شده است و تلاش شده با تقویت این دو بخش تصمیم‌گیری درباره مسائل داخلی مدرسه بیشتر به خود مدارس واگذار شود.

عضو شورای عالی آموزش‌وپرورش با اشاره به کاهش محدودیت‌های اداری مدارس اظهار کرد: در برخی تصمیم‌گیری‌های مالی نیز تا حدودی اختیارات بیشتری به مدارس داده شده است تا مدیران و شوراهای مدرسه بتوانند امور داخلی را با آزادی عمل بیشتری مدیریت کنند و از بروکراسی اداری گذشته کاسته شود.

منبع: تسنیم



