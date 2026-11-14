||08:31
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبراحتمال حمله اسرائیل به ایران؛ کارت آخر نتانیاهو
2145بازدید
۰

روزنامه کیهان

استراتژی ترساندن مردم؛ سیاست جدید دولت

از نظر رئیس‌جمهور و همکاران‌شان حل مشکلات آب، برق، گاز، بنزین، مسکن و… بدون هراس‌افکنی در دل مردم ممکن نیست

کد خبر: 4201695تاریخ انتشار: 2145 بازدید۰

a۶e۸c۴۰۸ZTp۳ZWJwfGY۶MjUzMjUxNC۵wbmd۸ZnVpOjI۱MTU۳Nzd۸bDpmYXx۲OjE

به گزارش تابناک؛ اگر در اظهارات دولتی‌ها بگردید از این دست موارد زیاد پیدا می‌شود؛ از ناترازی برق گرفته تا ناترازی گاز؛ از سهمیه‌بندی بنزین گرفته تا ماجرای کالابرگ و… انگار رکن اساسی اقدامات دولت و عملیات رسانه‌ای آن «ترساندن مردم» است.

این سؤال کاملاً جدی است که چه کسی و یا جریانی با ارائه اطلاعات مخدوش، شرایط کشور را برای رئیس‌جمهور «بحرانی» تصویر می‌کند و از آن بدتر برای حل این بحران اغراق شده عمدتاً یک راه تکراری جلوی پای ایشان می‌گذارد؟

واقعاً از نظر رئیس‌جمهور و همکاران‌شان حل مشکلات آب، برق، گاز، بنزین، مسکن و… بدون هراس‌افکنی در دل مردم ممکن نیست؟

منبع: کیهان


Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

لینک کوتاه

برچسب ها

دولتبحرانروزنامه کیهانمدیریت بحرانشرایط کشورحمله کیهان به دولت

مطالب مرتبط

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

انتشار یافته:
۰
در انتظار بررسی:
۷
غیرقابل انتشار:
۰

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.

دیدگاه خود را بنویسید

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تابناک در صفحهٔ اصلی گوشی

با افزودن تابناک به صفحهٔ اصلی، همین نسخهٔ سایت را با یک لمس باز کنید.

  1. در مرورگر، دکمهٔ اشتراک‌گذاری را بزنید. این دکمه ممکن است داخل منوی مرورگر باشد.
  2. گزینهٔ افزودن به صفحهٔ اصلی (Add to Home Screen) را انتخاب کنید.
  3. اگر گزینهٔ Open as Web App نمایش داده شد، آن را روشن نگه دارید و افزودن (Add) را بزنید.

اگر این گزینه را نمی‌بینید، صفحه را در مرورگر Safari باز کنید.