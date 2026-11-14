استراتژی ترساندن مردم؛ سیاست جدید دولت

از نظر رئیس‌جمهور و همکاران‌شان حل مشکلات آب، برق، گاز، بنزین، مسکن و… بدون هراس‌افکنی در دل مردم ممکن نیست

به گزارش تابناک؛ اگر در اظهارات دولتی‌ها بگردید از این دست موارد زیاد پیدا می‌شود؛ از ناترازی برق گرفته تا ناترازی گاز؛ از سهمیه‌بندی بنزین گرفته تا ماجرای کالابرگ و… انگار رکن اساسی اقدامات دولت و عملیات رسانه‌ای آن «ترساندن مردم» است.

این سؤال کاملاً جدی است که چه کسی و یا جریانی با ارائه اطلاعات مخدوش، شرایط کشور را برای رئیس‌جمهور «بحرانی» تصویر می‌کند و از آن بدتر برای حل این بحران اغراق شده عمدتاً یک راه تکراری جلوی پای ایشان می‌گذارد؟

واقعاً از نظر رئیس‌جمهور و همکاران‌شان حل مشکلات آب، برق، گاز، بنزین، مسکن و… بدون هراس‌افکنی در دل مردم ممکن نیست؟

منبع: کیهان



