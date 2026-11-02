کیهان: اظهارات ظریف، سیگنال ضعف به دشمن است
جریان همسو با غرب در تلاش برای بازتولید طرح تسلیم است و این بار با رپرتاژ آگهی در روزنامههای زنجیرهای مدعی اصلاحات، تلاش میشود معیشت و امنیت کشور به سیاستهای واشنگتن گره بخورد.
به گزارش تابناک؛ محمدجواد ظریف در مصاحبه اخیر خود با ادعای اینکه «اگر شرایط تغییر کند، اصلاح موضع، ضعف نیست؛ پافشاری بر تصمیم اشتباه هزینه دارد»، تلاش کرده تا راه را برای نسخه جدیدی از امتیازدهی هموار کند؛ غافل از اینکه هزینه واقعی را نه در پافشاری بر حقوق ملت، بلکه در همین «اصلاح موضعهای» تسلیمطلبانه باید جستوجو کرد.
او در حالی از لزوم «طراحی سازوکارهای راستیآزمایی» سخن میگوید که باید از او پرسید وقتی خود شما اعتراف میکنید «در روابط بینالملل تضمین مطلق وجود ندارد»، چطور دوباره با گره زدن همه چیز به امضای یک قمارباز بدعهد، پیشنهاد میدهید که ایران برای جلب رضایت دشمن از ابزارهای قدرت خود عقبنشینی کند؟
این تناقض آشکار دقیقاً همان نقطهای است که نشان میدهد نسخه جدید آقایان برای «پر کردن دست ترامپ»، معنایی جز خالی کردن دست ملت ایران و به حراج گذاشتن مؤلفههای بازدارندگی ندارد.
تکرار این فرمول شکستخورده با این توجیه که «سیاست خارجی میدان تعصب نیست، میدان انتخاب میان گزینههای واقعی است»، پاک کردن صورت مسئله است؛ چرا که در منطق استوار مقاومت، انتخاب میان گزینهها به معنای تسلیم در برابر زیادهخواهی نیست.
ظریف در حالی نسبت به تجمعات و انسجام ملی هشدار میدهد و مدعی است «طرف مقابل ممکن است چنین تجمعهایی را نشانه شکاف داخلی تعبیر کند» که دقیقاً همین اظهارات و تئوریپردازیهای وادادگی است که با ایجاد دودستگی، به دشمن سیگنال ضعف میدهد و محاسبات او را برای اعمال فشار بیشتر تشویق میکند. مرز میان دیپلماسی عزتمندانه و دیپلماسی ذلتبار همینجاست؛ جایی که پیادهنظام جریان تسلیمی بهجای درس گرفتن از خسارتهای برجام، همچنان دراز کردن دست تمنا به سمت کدخدا را نسخه نجات کشور میپندارند، غافل از اینکه اراده پولادین ملت مبعوث با این بازیهای رسانهای هرگز به عقب بازنخواهد گشت!
منبع: کیهان
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نظرات بینندگان
فحش به سران قوا و درخواست عزل رئیس جمهور و توهین های مکرر به مسولین و در خواست اعدام و این و آن و تجمع جلوی در مسولین سابق در تجمعات شبانه پالس ضعف حساب نمیشه ؟؟؟
این همونی نیست که میگفت تو برجام نه تو متن فارسی و نه انگلیسی مکانیسم ماشه وجود ندارد
تورم معلومه نیاز نیست کسی سیگنال بده شتر سواری دولا دولا نمیشه
هرگز نزارید آدمهای ترسو وارد سیاست بشن، هرگز هرگز ... .
باز مشت حسین
ظریف هیچ سمت رسمی ندارد لذا حرف های او اصلا سیگنال محسوب نمی شود که حالا بخواهد علامت ضعف باشد یا قدرت. متاسفانه کیهان به جز پریدن و پراندن به چند مقام داخلی اسبق توانایی تحلیلی ندارد و از قافله مسائل روز و تغییرات جهان سالیانی است که جا مانده.
اتفاقآ کیهان بسیار واقع گرا و تیز بین است.
کیهان راجع به تغییر لحن ونس که سردار محسن رضایی به آن اشاره کردند نظری نداره؟
تغییر لحن ونس به خاطر مقاومت بوده، نسخه مقابل نسخه ظریف
باید این سوال را از ظریف پرسید
این ظررررریف، به نوعی نقش ابراهیم خان کلانتر را بازی می کند که به لطفعلی خان زند خیانت کرد
دقیقا ظریف درست بیان کردن ولی کیهان چون قادر به درک مسائل سیاسی جهان ندارد حرف خودش میزنه اینها مشروعیت خودشان را با دشمنی با امریکا و جهان میبیند اگه کمی واقع گرا باشیم و درک درستی از حهان بیرون از خودمان داشته باشیم باید صلح مقتدر با جنگ خانمان سوز تغییر دهیم البته اگه تمام ارکان نظام با هم هماهنگ باشند نه وقتی رئیس جمهور وقتی تفاهم امضاء میکنه فرداش به طور خود سر با موشک کشتی بزنند و هیچ کس هم گردن نگیرد
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