سازمان هواشناسی از پیش‌بینی رگبار پراکنده باران در بخش‌هایی از ۱۳ استان کشور طی امروز خبر داد و اعلام کرد که امروز و فردا در شمال غرب، دامنه‌های جنوبی البرز و شمال شرق کشور، وزش باد شدید در برخی ساعات رخ خواهد داد.

به گزارش تابناک؛ سازمان هواشناسی کشور از وقوع رگبار پراکنده باران در برخی نواحی کشور طی امروز خبر داد.

بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، امروز در برخی مناطق استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان، کرمانشاه، قزوین، البرز، مرکزی، غرب و ارتفاعات شمال تهران، شرق گیلان، غرب مازندران، شرق لرستان، شمال چهارمحال و بختیاری و ارتفاعات شرق هرمزگان، رگبار پراکنده باران پیش‌بینی می‌شود.

همچنین سازمان هواشناسی اعلام کرد که امروز و فردا در مناطق شمال غرب کشور، دامنه‌های جنوبی البرز و شمال شرق، در بعضی ساعات وزش باد شدید رخ خواهد داد.

منبع: دانشجو



