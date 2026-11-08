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کد خبر: 4200539 93 بازدید تاریخ انتشار:

نبض خبر

تصاویر تماشایی از تهران بارانی

تصاویر تماشایی از تهران بارانی که به ویژه برای میلیونی هموطن ساکن خارج از ایران جذاب است و در فضای مجازی به شدت مورد توجه قرار گرفته را در تابناک می‌بینید.


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https://tabnak.ir/fa/news/4200539/

برچسب‌ها:بارانتهرانبارش بارانویدیونبض خبرتهران بارانی

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