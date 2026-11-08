کپی پیوندچاپ0 دیدگاه93 بازدید ثبتشدهفیلم صفحه نخست›فیلم›طبیعت و جغرافیا فیلم<<طبیعت و جغرافیا فیلم کد خبر: 4200539 | 93 بازدید | تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ ۱۰:۳۱ | 8 November 2026 نبض خبرتصاویر تماشایی از تهران بارانی تصاویر تماشایی از تهران بارانی که به ویژه برای میلیونی هموطن ساکن خارج از ایران جذاب است و در فضای مجازی به شدت مورد توجه قرار گرفته را در تابناک میبینید. افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید https://tabnak.ir/fa/news/4200539/ گزارش خطا پسندها: 0 اشتراک گذاری برچسبها:بارانتهرانبارش بارانویدیونبض خبرتهران بارانی گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن دیدگاهها (0) هنوز دیدگاهی منتشر نشده است. دیدگاه خود را بنویسید نام (اختیاری): ایمیل: دیدگاه: در پاسخ به لغو پاسخ ارسال برای بررسی
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