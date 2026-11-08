تصاویر تماشایی از تهران بارانی

تعقیب‌وگریز عجیب شتر در خیابان‌های چین! یک تصادف غیرمنتظره در شهر هامی واقع در منطقه سین‌کیانگ چین، به تعقیب‌وگریزی عجیب تبدیل شد. شتر…

تصاویر عظمت سیلاب کوهرنگ بر اثر بارش شدید باران تصاویر عظمت سیلاب کوهرنگ بر اثر بارش شدید باران را می‌بینید و می‌شنوید.