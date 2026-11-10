کپی پیوندچاپ0 دیدگاه282 بازدید ثبتشدهفیلم صفحه نخست›فیلم›طبیعت و جغرافیا فیلم<<طبیعت و جغرافیا فیلم تعداد بازدید: ۹۲ تعداد بازدید: ۹۲ مرورگر شما پخش ویدیو را پشتیبانی نمیکند. کد خبر: 4201066 | 282 بازدید | تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ ۱۱:۴۲ | 10 November 2026 دانلود ویدیو کد ویدیو کد ویدیوبرای نمایش این ویدیو در سایت خود، کد زیر را کپی کنید.کپی کدبستن حیات وحشزیبایی شگفت انگیز روباه جنگلهای هیرکانی همزمان با سپیدپوش شدن جنگلهای هیرکانی، در میان تودههای برف آنچه بیشتر رخ مینمایاند، روباه هیرکانی است. افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید https://tabnak.ir/fa/news/4201066/ گزارش خطا پسندها: 0 اشتراک گذاری برچسبها:روباهبرفحیات وحشزمستانویدیوحیات وحش ایرانجنگل های هیرکانی مطالب مرتبطتصاویر تماشایی از سوباتان برفیتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۹سرسره بازی بچهها روی مار پیتون!تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۸تصاویر پیکر نهنگ بیجان در جزیره کیشتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۵تصاویر تماشایی از پلنگ ایرانی در قلب شبتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن نظرات بینندگان انتشار یافته:۰ در انتظار بررسی:۰ غیرقابل انتشار:۰ هنوز دیدگاهی منتشر نشده است. دیدگاه خود را بنویسید سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است. در پاسخ به نام (اختیاری) ایمیل (اختیاری) نظر * ارسال برای بررسیانصراف
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