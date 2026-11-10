تصاویر تماشایی از سوباتان برفی تصاویر بارش شدید برف در سوباتان، تالش و گردش دام تو چوپان زیر برف در این نقطه از گیلان زیبا را…

سرسره بازی بچه‌ها روی مار پیتون! ویدیویی عجیب از اندونزی وایرال شده که بچه‌ها به جای استفاده از سرسره، روی یک مار پیتون بزرگ و …