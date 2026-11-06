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کد خبر: 4200209 1473 بازدید تاریخ انتشار:

حیات وحش

تصاویر پیکر نهنگ بی‌جان در جزیره کیش

امروز در آب‌های جزیره کیش با پیکر بی‌جان یکی از غول‌های دریایی روبه‌رو شدیم؛ یک نهنگ عظیم که سفرش در آب‌های نیلگون خلیج فارس به پایان رسیده بود. با حضور و همکاری نیروهای دریابانی و محیط زیست، پس از بررسی و مستندسازی، پیکر این موجود باشکوه را به خاک سپردیم. دریا فقط زیستگاه ما نیست؛ خانه هزاران موجود زنده است که حق زندگی و امنیت دارند. شاید نتوانسیم جانش را نجات دهیم، اما اهالی جزیره اجازه ندادند آخرین سفرش بدون احترام به پایان برسد⁩.




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برچسب‌ها:حیات وحشکیشنهنگویدیولاشه نهنگ

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