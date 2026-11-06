کشف لاشه یک نهنگ بزرگ در ساحل غربی کیش

رئیس اداره محیط زیست سازمان منطقه آزاد کیش از پیدا شدن لاشه یک نهنگ بزرگ در ساحل «کلبه هور» و آغاز اقدامات لازم برای انتقال و تعیین تکلیف آن خبر داد.

وی بیان کرد: در صورت فراهم نبودن شرایط اجرای این روش، گزینه انتقال لاشه به جریان‌های دریایی و دور کردن آن از سواحل جزیره نیز بررسی خواهد شد.



منبع: ایرنا



به گزارش تابناک، مریم محمدی در توصیح این خبر گفت: صبح امروز در پی تماس دریابانی و اعلام مشاهده لاشه یک نهنگ بزرگ در محدوده کلبه هور در ساحل غربی جزیره کیش، هماهنگی‌های لازم برای رسیدگی به موضوع انجام شد.وی افزود: طی هماهنگی‌با عوامل اجرایی و شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش برای تأمین تجهیزات، ماشین‌آلات و امکانات پشتیبانی، نیروها و تجهیزات مورد نیاز در محل حضور یافتند.رئیس اداره محیط زیست سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به اقدامات پیش‌بینی‌شده برای تعیین تکلیف لاشه این نهنگ اظهار کرد: اولویت نخست، انتقال و دفن لاشه در محل مناسبی از ساحل است تا امکان استفاده از اسکلت این آبزی برای اهداف آموزشی در آینده فراهم شود.