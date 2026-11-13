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عکس | عزاداری شهادت حضرت صدیقه طاهره (س) در هیات اهالی رسانه

مراسم عزاداری شهادت حضرت صدیقه طاهره (س) هیات اهالی رسانه در دفتر سایت تابناک

کد خبر: 4201667تاریخ انتشار: 453 بازدید۰
مراسم عزاداری
به گزارش تابناک، مراسم عزاداری شهادت حضرت صدیقه طاهره (س) هیات اهالی رسانه در دفتر سایت تابناک برگزار شد.
تصاویری از این مراسم معنوی را مشاهده می‌کنید.
مراسم عزاداری

هیات اهالی رسانه

هیات اهالی رسانه

هیات اهالی رسانه
هیات اهالی رسانه
هیات اهالی رسانه
هیات اهالی رسانه
هیات اهالی رسانه
هیات اهالی رسانه
هیات اهالی رسانه
هیات اهالی رسانه
هیات اهالی رسانه
هیات اهالی رسانه
هیات اهالی رسانه
هیات اهالی رسانه
هیات اهالی رسانه
هیات اهالی رسانه
هیات اهالی رسانه
هیات اهالی رسانه
هیات اهالی رسانه
هیات اهالی رسانه
هیات اهالی رسانه
هیات اهالی رسانه
هیات اهالی رسانه
هیات اهالی رسانه
هیات اهالی رسانه
هیات اهالی رسانه
هیات اهالی رسانه
هیات اهالی رسانه
هیات اهالی رسانه
هیات اهالی رسانه
هیات اهالی رسانههیات اهالی رسانههیات اهالی رسانههیات اهالی رسانههیات اهالی رسانههیات اهالی رسانههیات اهالی رسانههیات اهالی رسانههیات اهالی رسانههیات اهالی رسانههیات اهالی رسانههیات اهالی رسانههیات اهالی رسانههیات اهالی رسانههیات اهالی رسانههیات اهالی رسانههیات اهالی رسانههیات اهالی رسانههیات اهالی رسانههیات اهالی رسانههیات اهالی رسانههیات اهالی رسانههیات اهالی رسانههیات اهالی رسانههیات اهالی رسانههیات اهالی رسانههیات اهالی رسانههیات اهالی رسانه



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برچسب ها

شهادت حضرت فاطمهمراسم عزاداریهیات اهالی رسانه

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