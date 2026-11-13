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عکس | عزاداری شهادت حضرت صدیقه طاهره (س) در هیات اهالی رسانه
مراسم عزاداری شهادت حضرت صدیقه طاهره (س) هیات اهالی رسانه در دفتر سایت تابناک
به گزارش تابناک، مراسم عزاداری شهادت حضرت صدیقه طاهره (س) هیات اهالی رسانه در دفتر سایت تابناک برگزار شد.
تصاویری از این مراسم معنوی را مشاهده میکنید.
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