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دومین شب عزاداری ایام شهادت حضرت فاطمه (س) از سوی رهبر انقلاب
آغاز دومین شب مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت فاطمةالزهرا سلاماللهعلیها در زینبیه و در جوار محل عروج ملکوتی آقای شهید ایران
به گزارش تابناک، دومین شب مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت فاطمةالزهرا سلاماللهعلیها در زینبیه و در جوار محل عروج ملکوتی آقای شهید ایران آغاز شد.
این مراسم که از سوی حضرت آیتالله سیّدمجتبی حسینی خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار میشود، با اقامۀ نماز مغرب و عشاء آغاز شده و تا پیش از ساعت برگزاری تجمعات شبانه امت مبعوث برقرار میباشد.
منبع: رسانه رهبر انقلاب
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