



به گزارش خبرنگار سرویس بین الملل «تابناک»، حیدر العبودی، سخنگوی دولت عراق، امروز دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ اعلام کرد علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، دستور ورود نیروهای امنیتی و مسلح به منطقه جرف‌النصر را صادر کرده است.

وی همچنین تأکید کرد که برای خروج کتائب حزب‌الله از این منطقه مهلتی تعیین شده و زمان چندانی تا پایان آن باقی نمانده است.

به گزارش سومریه‌نیوز، العبودی این تصمیم را بخشی از سیاست دولت برای اعمال حاکمیت قانونی و پایان دادن به تخلفات و فعالیت‌های غیرقانونی در مناطق مختلف عراق دانست.

او با اشاره به نتایج بررسی‌های یک کمیته عالی تحقیقاتی گفت که این کمیته در جریان تحقیقات خود، دستکاری در خطوط لوله نفتی عبوری از منطقه جرف‌النصر و تلاش‌هایی برای مخفی‌سازی این اقدامات را شناسایی کرده است.

از این‌رو خبرنگار «تابناک» گفتگویی را با «دکتر سیدرضا صدرالحسینی» انجام داده که متن مصاحبه در ادامه آمده است:

دولت عراق اعلام کرده تا روز جمعه به کتائب حزب‌الله مهلت می‌دهد که از منطقه جفرالنصر که اکنون در اختیار آن‌هاست، خارج شود تا حاکمیت، امنیت و اقتصاد منطقه در اختیار دولت باشد. دلایل اتخاذ این تصمیم از نظر شما چیست؟

قبل از ورود به پاسخ این سئوال، لازم است توضیح کوتاهی در ارتباط با شرایط فعلی دولت عراق و سوابق کتائب حزب‌الله ارائه شود. چند نکته اساسی و مهم در این رابطه وجود دارد، یکی از مهم‌ترین آن‌ها این است که بعد از فرار آمریکایی‌ها از عراق، فشار قابل توجهی در چند حوزه به دولت عراق وارد شده و آمریکا می‌کند به نوعی فرار خودش را تحت‌الشعاع این حاشیه سازی‌ها قرار دهد، ضمناً فضایی ایجاد کند که شاید بتواند بعد از مدتی به شیوه‌های مختلف، از زاویه‌های ناپیدا، مجدداً در امور داخلی عراق حضور پررنگی داشته باشد و جبران آن خفت فرار را نموده و دست‌آوردی در مقابل احزاب و منتقدان خود کسب کند، ترامپ به‌خوبی به یاد دارد که چه اظهارات تحقیرآمیزی درباره بایدن، به‌دلیل تصمیم او برای خروج نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان، مطرح کرده بود؛ اظهاراتی که اکنون، با تصمیم خودش برای خروج نیروهای نظامی آمریکا از عراق، گریبان‌گیر او شده است!

آمریکا به دنبال جبران پیامدهای خروج از عراق است

در واقع به نظر می‌رسد فضای به وجود آمده در هفته‌های اخیر، که به نوعی مقاومت مؤثر و باسابقه عراق تحت فشار قرار گرفته، تحت تأثیرات غیرمستقیم آمریکایی‌ها بوده و نمی‌توانیم در تحلیل مسائل فعلی عراق این تهدیدات بالفعل اقتصادی، سیاسی و منطقه‌ای را نادیده بگیریم.

از طرف دیگر باید گفت که کتائب حزب‌الله، کتائب سیدالشهدا، کتائب حرکه النجباء و تعدادی دیگر از جریان‌های مقاومتی فعال و تاثیرگذار امروز عراق از باسابقه‌ترین گروه‌های مبارز و مجاهد عراقی هستند که از دوران دیکتاتوری صدام برای مقابله با دیکتاتور حاکم و آزاد کردن عراق از دست این دیکتاتور تلاش‌های غیرقابل انکاری انجام داده و رنج‌های زیادی متحمل شده و تعداد زیادی از اعضای انقلابی که جزء مبارزان آن دوره محسوب می‌شوند، بعدا ین جریان‌های انقلابی و مقاومتی را پایه‌گذاری نمودند.

همین افراد و جریان‌ها بودند که بعد از ورود سلطه‌گرانه ارتش متجاوز آمریکا به عراق، برای کسب استقلال و حفظ تمامیت ارضی عراق و اخراج ارتش آمریکا از خاک میهن خویش تلاش‌های قابل توجهی نموده و در این مقطع نیز شهدایی تقدیم این مرز و بوم نمودند.

از طرف دیگر، قبل از شکل‌گیری منسجم گروه‌های تروریستی مورد حمایت آمریکا و اسرائیل در عراق، این جریان‌های انقلابی بودند که برای امنیت عراق با آموزش‌های اولیه برای مقابله و جلوگیری از توسعه آن جنایتکاران وحشتناک تلاش وافر و غیرقابل انکار نمودند. و البته پس از فتوای مرجعیت در راستای مقابله با گروه‌های سلفی و تکفیری و به‌ویژه داعش، بیشترین از خودگذشتگی و ایثار را از خود نشان داده و در این راستا کمک بزرگی را به ملت عراق در راستای سرکوب تروریست‌های جنایتکار، حفظ تمامیت ارضی و استقرار امنیت نمودند و در این مراحل به‌طور مستمر شهدایی نیز تقدیم آزادی و استقلال عراق شد.

جرف‌النصر؛ منطقه‌ای راهبردی در معادلات امنیتی عراق

لازم است در خصوص منطقه جرف الصخر یا جرف النصر که مکانی است که نمادین برای مقاومت این جریان‌های مقاومتی در مقابل نمادی برای ایجاد هسته‌های خفته داعش محسوب می‌گردد، چند جمله گفته شود؛ این مناطق از چند جهت دارای اهمیت‌اند:

یک، از جهت امنیتی و موضوع نمادسازی برای گروه‌های مقاومت. دو، تسلط بر یکی از مهم‌ترین مناطق ضدامنیت احتمالی بعنوان مرکز خیزش گروه‌های تروریستی، سه، این منطقه برای حفظ امنیت پایدار عتبات عالیه به‌ویژه کربلا بسیار استراتژیک محسوب می‌گردد.

ضرب‌الاجل دولت عراق را نباید به معنای تقابل با مقاومت دانست

در ضمن باید توجه داشت که در حال حاضر اصرار دولت برای تعیین ضرب‌الاجل خروج این گروه از این منطقه، نباید به عنوان مخالفت کلی دولت عراق با جریان‌های مقاومت محسوب شود، مردم، مرجعیت عالی عراق و دولتمردان این کشور به جایگاه راهبردی گروه‌های مقاومت کاملا آگاه‌اند، اما آنچه که به نظر می‌رسد برای دولت اهمیت دارد اول، حفظ اقتدار حاکمیت و دوم، وجود تاسیسات نفتی کوچک در این مناطق می‌باشد که دولت برای بهره‌برداری احتمالی از آن‌ها این ضرب‌الاجل را مشخص کرده است.

از طرف دیگر این نکته را باید در نظر داشت که کسانی که امروز در این گروه‌های مقاومت حضوردارند، بیش از بسیاری از مردم عراق به مسئله امنیت، استقلال، تمامیت ارضی، تقویت اقتصادی دولت و تلاش برای جلوگیری از اختلافات طایفه‌ای و قومی دلسوزی نموده و برنامه‌های مشخص و معینی را با تلاش و گذشت از خواسته‌های فردی و گروهی اجرا نموده‌اند.

باید به این نکته بیان شود که جمهوری اسلامی ایران به عدم دخالت در مسائل داخلی کشور عراق اصرار دارد، ایران علاقمند به حفظ وحدت، یکپارچگی، انسجام اجتماعی و تقویت دولت مرکزی در بغداد به همراه توسعه و پیشرفت همه‌جانبه در حد اعلای این کشور در کنار تقویت گروه‌های مقاومت اصیل در مقابل تجاوزات احتمالی آمریکا و رژیم صهیونیستی به این مرز و بوم بعنوان نزدیک‌ترین همسایه از لحاظ اعتقادی و مردمی می‌باشد.

به همین دلیل، باید دوستان واقعی مردم کشور عراق از جمله جمهوری اسلامی، در راستای حفظ استقلال و تحکیم روابط اجتماعی و همچنین تقویت مؤلفه‌های قدرت عراق، که یکی از مهم‌ترین آن‌ها دولت مرکزی و جریان‌های ریشه‌دار مقاومتی می‌باشند، تلاش نماید.

با توجه به اینکه گروه‌هایی همچون حرکه‌النجباء و کتائب سیدالشهدا نیز در برابر طرح خلع سلاح و ادغام در ساختار رسمی نیروهای مسلح عراق نرمشی از خود نشان نداده‌اند، چرا در شرایط کنونی تمرکز دولت عراق صرفاً بر کتائب حزب‌الله قرار گرفته است؟

این نکته حائز اهمیت است که این جریان‌ها از هم جدایی ندارند، ولی به دلیل حضور این جریان مقاومتی (کتائب حزب‌الله) در جفرالنصر که یک موقعیت ژئوپولیتیک دارد و عمده‌ترین نیروهایش در این منطقه مستقر است، دولت در حال حاضر با توجه به مسائل پیش‌گفته اصرار دارد که این نقطه در اختیار نیروهای دولتی باشد.

آیا این تحولات می‌تواند عراق را وارد بازی آمریکایی ـ صهیونیستی به منظور تقابل شیعی- شیعی کند؟

یکی از مهم‌ترین دلایل اخراج آمریکایی‌ها و عدم موفقیت آن‌ها بعد از ۲۳ سال تلاش مستمر مردم، مرجعیت و گروه‌های مقاومتی برای حفظ استقلال این کشور و جلوگیری از تداوم دخالت در امور داخلی عراق، وحدت بین همه طوایف، اقوام، و اقشار عراقی، به‌ویژه شیعیان بود و باید این نکته مورد تأکید قرار گیرد که شورای هماهنگی شیعیان یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های حفظ تمامیت ارضی و تأمین امنیت و منافع ملی عراق محسوب می‌گردد که البته، آرزوی دست‌نیافتنی آمریکا ایجاد اختلاف بین شیعیان و این شورای مهم، اساسی و مؤثر است، این مجموعه چندین سال است مسئول هماهنگی بین همه جریان‌های شیعه در عراق می‌باشد.

اگر تصمیم دولت عراق عملی شود، واکنش احتمالی ایران چیست؟

جمهوری اسلامی در هیچ‌یک از مسائل و موضوعات داخلی عراق دخالت نکرده و نخواهد کرد، البته در صورت درخواست دولت عراق، برای ایجاد مصالحه بین دولت و جریان‌های مقاومتی، از جمله کتائب حزب‌الله از مواردی خواهد بود که جمهوری اسلامی با اعتبار و نفوذی که در بین ملت عراق دارد و نشانه آن تشییع پیکر امام شهید با حضور میلیونی مردم عراق بود، به وظیفه برادری و همسایگی خود عمل خواهد کرد.

گفت‌وگو: زینب منوچهری