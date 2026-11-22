اختلال‌ها در پروازها در آمریکا همچنان ادامه دارد و در آستانه سفرهای تعطیلات «روز شکرگزاری» اوضاع نابسامانی رقم زده است.



به گزارش تابناک، گزارش تازه حاکی از آن است که سفرهای هوایی در آمریکا بار دیگر دچار هرج‌ومرج شده است؛ چرا که شرکت هواپیمایی «دلتا» (Delta Air Lines) با یک اختلال فنی مواجه شده است.

دست‌کم ۳۵۰۰ پرواز در سراسر ایالات متحده با تأخیر مواجه شده‌اند و این مسئله برنامه‌های سفر مربوط به تعطیلات «روز شکرگزاری» را با خطر مواجه کرده است.

اداره هوانوردی فدرال آمریکا (FAA) اعلام کرد که سیستم وزن و تعادل خودکار این شرکت هواپیمایی برای پروازهایی که به مقصد فرودگاه بین‌المللی هارتسفیلد-جکسون آتلانتا انجام می‌شد، از کار افتاده است. این بدان معناست که وزن دقیق چمدان‌ها در زمان پذیرش برای تعیین محدوده ایمن برای برخاستن هواپیما امکان‌پذیر نبوده است.

طبق گزارش وبسایت اطلاعات پروازی فلایت اور FlightAware ، تنها در فرودگاه هارتسفیلد-جکسون، در مجموع ۵۴۷ تأخیر و تاکنون هفت لغو پرواز رخ داده است. کارگران دلتا مجبور شده‌اند برای محاسبه داده‌های وزن و تعادل، راه‌حل‌های دستی پیدا کنند و میانگین تأخیر ۵۷ دقیقه گزارش شده است. هنوز دلیل خرابی سیستم اعلام نشده است.

این شرکت هواپیمایی اعلام کرد: «تیم‌های دلتا امروز صبح از راه‌حل‌های دستی برای انجام ایمن پروازها استفاده می‌کنند، در حالی که کار برای بازیابی سیستم خودکار ادامه دارد.»

منبع: تسنیم