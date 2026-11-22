همزمان با تلاش میانجیگران برای خاتمه جنگ آمریکا علیه ایران، وزیر امور خارجه مصر گفت ایران و آمریکا همچنان می‌توانند به توافق دست یابند.

وزیر خارجه مصر: ایران و آمریکا می‌توانند به توافق برسند



به گزارش تابناک، بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه مصر شامگاه یکشنبه در مصاحبه با شبکه آمریکایی «الحره» عنوان کرد: «ایران و آمریکا همچنان می‌توانند به توافق دست یابند و من معتقدم امکان گفت‌وگو، دستیابی به توافق و رسیدن به مصالحه وجود دارد.»

وزیر خارجه مصر افزود: «توافقی که در ماه ژوئن در اسلام‌آباد حاصل شد، مبنایی برای دستیابی به توافق جدید بوده است.»

او با بیان اینکه مصر با پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه همکاری می‌کند تا مذاکرات را از سر بگیرند و همچنین به‌صورت روزانه با قطر هماهنگی دارد، اظهار کرد: «من معتقدم هر دو کشور منافع مشترکی در دستیابی به توافقی بر اساس تفاهم قبلی در یادداشت تفاهم اسلام‌آباد دارند و باور دارم که این امر امکان‌پذیر است. قاهره برای دستیابی به راه‌حلی سیاسی فشار وارد می‌کند، زیرا معتقد است هنوز فضای کافی برای مصالحه وجود دارد.»

بازگشت به جنگ ممکن است خطرناک‌تر از دور قبلی جنگ‌ها باشد

بدر عبدالعاطی درباره چشم‌انداز دستیابی به توافق گفت: «ما به این موضوع امیدواریم.»

عبدالعاطی زمان‌بندی مشخصی برای ازسرگیری مذاکرات ارائه نکرد و نگفت این اقدامات دقیقا شامل چه مواردی خواهد بود اما هشدار داد: «بازگشت به جنگ ممکن است خطرناک‌تر از دور قبلی جنگ‌ها باشد و پیامدهایی حتی شدیدتر برای کشورهای سراسر منطقه به همراه داشته باشد.»

او همچنین تاثیرات اقتصادی و اجتماعی جنگ را «ویرانگر» توصیف کرد و گفت: «کشورهای حوزه خلیج فارس به‌شدت آسیب دیده‌اند و مصر نیز بهای سنگینی می‌پردازد. کانال سوئز به‌تنهایی به دلیل کاهش درآمدها، ۲۰ میلیارد دلار از درآمدهای خود را از دست داده است. این تاثیر مستقیم تنش‌های منطقه‌ای است.»

به گزارش ایسنا، سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اخیرا در اظهاراتی عنوان کرد: «یادداشت تفاهم اسلام‌آباد در حال حاضر دیگر روی میز نیست و موضوعیت اجرایی ندارد. با این حال، تعهداتی که آمریکا در آن یادداشت تفاهم پذیرفته بود و اصل این موضوع که اجرای آن تعهدات می‌تواند مسیر را برای دستیابی به توافق نهایی هموار کند، همچنان مورد قبول دو طرف است.»

نقش مصر در بازسازی لبنان

وزیر امور خارجه مصر در مورد بازسازی لبنان گفت: «شرکت‌های مصری آماده‌اند در تلاش‌های بازسازی و احیا مشارکت کنند و از تجربه خود در زمینه ساخت‌وساز، توسعه شهری و زیرساخت‌ها بهره بگیرند.»

وی افزود: «مصر حمایت خود از لبنان، سودان یا لیبی را رها نخواهد کرد. با این حال، اولویت همچنان پایان دادن به جنگ‌ها و دستیابی به ثبات است؛ مسائلی که پیش‌شرط‌های اساسی آغاز تلاش‌های بازسازی به شمار می‌روند.»

سودان و درگیری‌های آفریقا

بدر عبدالعاطی جنگ در سودان را «بسیار پیچیده» توصیف کرد و گفت: «پیامدهای آن فراتر از بحران انسانی و سیاسی داخل سودان است و مستقیما امنیت ملی مصر را تحت تاثیر قرار می‌دهد.»

عبدالعاطی خواستار آن شد که به کشورهای درگیر اجازه داده شود اختلافات خود را به‌تنهایی حل‌وفصل کنند و جامعه بین‌المللی نیز از آن‌ها برای دستیابی به تفاهم‌هایی بر پایه حقوق بین‌الملل و منافع مردم منطقه حمایت کند.

وی افزود: «دخالت خارجی بزرگ‌ترین چالش در رسیدگی به درگیری‌های سراسر آفریقاست و این دخالت تاثیری منفی بر این بحران‌ها می‌گذارد و به تشدید آن‌ها منجر می‌شود.»

وزیر امور خارجه مصر همچنین از آمریکا خواست بر رژیم صهیونیستی برای پیشبرد توافق غزه و منع فروپاشی روند سیاسی فشار بیاورد.