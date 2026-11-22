210بازدید
فرود پرواز تهران-کیش در شیراز بهدنبال رفتار یک مسافر
بهدنبال بروز تنش و درگیری یک مسافر با سایر سرنشینان و خدمه پرواز تهران ـ کیش، هواپیمای مسافربری شامگاه یکشنبه در فرودگاه شیراز فرود آمد و مسافر متخلف پیاده شد.
به گزارش تابناک، یک فروند هواپیمای مسافربری در مسیر تهران به کیش، شامگاه یکشنبه بهدلیل رفتار نامتعارف یکی از مسافران و ایجاد تنش در کابین، مجبور به فرود اضطراری در فرودگاه شیراز شد.
این پرواز که ساعت ۱۸:۳۰ انجام شده بود، در طول مسیر با رفتار غیرعادی یکی از مسافران جوان مواجه شد که گفته میشود تحت تأثیر مصرف مواد روانگردان قرار داشته است.
این مسافر پس از درگیری با تعدادی از مسافران، با خدمه پرواز نیز دچار تنش شد که در پی این اتفاق، خلبان تصمیم به فرود هواپیما در فرودگاه شیراز گرفت.
پس از فرود، فرد مذکور از هواپیما پیاده شد و سایر مسافران در انتظار تعیین تکلیف برای ادامه سفر به مقصد کیش هستند.
در این حادثه مورد خاص دیگری گزارش نشده و برنامهریزی برای انتقال مسافران به مقصد در حال انجام است.
منبع: مهر
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.