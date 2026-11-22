858بازدید
یکی از اشرار مهاجم به پلیس در بیمارستان جان باخت
فرمانده انتظامی شهرستان مشهد گفت: یکی از مهاجمانی که ساعتی پیش در جریان حمله به پلیس مجروح شده بود در بیمارستان جان باخت.
به گزارش تابناک، فرمانده انتظامی شهرستان مشهد گفت: یکی از مهاجمانی که ساعتی پیش در جریان حمله به پلیس مجروح شده بود در بیمارستان جان باخت.
سرهنگ علیرضا حسینعلی زاده، فرمانده انتظامی مشهد افزود: هیچکدام از شهروندان در جریان تیراندازی پلیس به اشرار مجروح نشدهاند.
وی گفت: سه مامور پلیس که در جمله اشرار طی امشب در ابتدای بلوار امامت مشهد مجروح شدهاند نیز در بیمارستان بستری و تحت درمان هستند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.