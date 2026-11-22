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عراقچی: دیپلماسی همچنان ادامه دارد
سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از تداوم مسیر دیپلماسی خبر داد.
به گزارش تابناک، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه در جلسه امروز هیئت دولت تاکید کرد که دیپلماسی همچنان ادامه دارد.
وزیر امور خارجه گزارشی از آخرین وضعیت مباحث و موضوعات در حوزه دیپلماسی ارائه و تأکید کرد: مسیر دیپلماسی همچنان ادامه دارد.
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