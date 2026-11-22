پزشکیان قهرمانی تیم پاراتکواندوی بانوان ایران را تبریک گفت
رئیس جمهور در پیامی قهرمانی ارزشمند تیم ملی پاراتکواندوی بانوان کشورمان در رقابتهای جهانی کره جنوبی را تبریک گفت.
به گزارش تابناک، مسعود پزشکیان در پیامی با تبریک قهرمانی ارزشمند تیم ملی پاراتکواندوی بانوان کشورمان در رقابتهای جهانی کره جنوبی تصریح کرد: این افتخارآفرینی بار دیگر نشان داد که با تکیه بر خودباوری و ایمان به توانمندیها، هیچ محدودیتی نمیتواند مانع شکوفایی استعدادها و دستیابی به قلههای موفقیت شود. به وجود همه اعضای پرتلاش این تیم افتخار میکنیم و سربلندی و موفقیتهای روزافزون آنان را آرزومندم.
متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
قهرمانی ارزشمند تیم ملی پاراتکواندوی بانوان کشورمان در رقابتهای جهانی کره جنوبی، جلوهای درخشان از اراده، خودباوری، تلاش و توانمندی زنان پرافتخار این مرز و بوم است.
این پیروزی بزرگ را به اعضای شایسته تیم ملی، مربیان، کادر فنی و خانوادههای محترم آنان صمیمانه تبریک میگویم.
این افتخارآفرینی بار دیگر نشان داد که با تکیه بر خودباوری و ایمان به توانمندیها، هیچ محدودیتی نمیتواند مانع شکوفایی استعدادها و دستیابی به قلههای موفقیت شود.
به وجود همه اعضای پرتلاش این تیم افتخار میکنیم و سربلندی و موفقیتهای روزافزون آنان را آرزومندم.
مسعود پزشکیان
رئیس جمهوری اسلامی ایران
منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
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