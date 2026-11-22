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ارتش یمن پالایشگاه و ایستگاه رادار سعودی را هدف قرار دادیم
سخنگوی نیروهای مسلح یمن از هدف قرار گرفتن یک پالایشگاه نفت و رادار رژیم سعودی خبر داد.
به گزارش تابناک، سخنگوی نیروهای مسلح یمن از حمله تلافی جویانه به یک پالایشگاه نفت و ایستگاه رادار رژیم سعودی در عربستان خبر داد.
یحیی سریع گفت: نیروهای مسلح یمن، پالایشگاه نفت رابغ و یک ایستگاه رادار را در منطقه الدواسر عربستان سعودی هدف قرار دادند.
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