جنگ افزار

رسانه‌های رژیم صهیونیستی با اشاره به انتشار تصاویر یک موشک سجیل در آران و بیدگل نزدیک اصفهان مدعی شده‌اند این موشک سجیل 2 و همان موشک میان برد ایران است. رسانه‌های غربی در سال‌های گذشته در گزارش‌هایی ترکیب موشک سجیل و موتور سلمان را به عنوان سجیل 2 با طول بیست متر، با برد 3300 تا 3700 کیلومتر با کلاهک 830 تا 900 کیلومتر معرفی کرده بودند که این برد برابر با موشک میان برد است و بخش اعظمی از پایگاه‌های آمریکا در اروپا و جزایر اقیانوس هند را در بر می‌گیرد. تصاویری که صهیونیست‌ها به آن استناد کرده‌اند و مشخصات موشک مورد اشاره سجیل و سلمان را می‌بینید.