تکذیب قاطع حزبالله درباره حضور کارشناسانش در یمن
حزبالله لبنان ادعاهای مطرحشده از سوی دولت دستنشانده عربستان در یمن درباره حضور کارشناسانی از این جنبش در یمن را بهطور قاطع تکذیب کرد.
به گزارش تابناک؛ حزبالله لبنان امروز (چهارشنبه) ادعاهای مطرحشده از سوی دولت تحت امر عربستان در یمن مبنی بر «حضور کارشناسانی از این جنبش در یمن و مشارکت آنها در مدیریت عملیات نظامی و توسعه توانمندیهای تسلیحاتی و آموزشی جنبش انصارالله» را بهطور قاطع تکذیب کرد.
به نقل از العربی الجدید، حزبالله در بیانیهای اعلام کرد که این اتهامات «از اساس و بهطور کامل بیاساس هستند و هیچگونه مستندات و واقعیت میدانی آنها را تأیید نمیکند».
حزبالله: هیچ نقشی در مدیریت عملیات نظامی یمن نداریم
حزبالله همچنین تأکید کرد که در مدیریت عملیات نظامی در داخل یمن هیچگونه مشارکتی ندارد.
حزبالله در ادامه بیانیه خود افزود: «ملت یمن از توانمندیها، امکانات و تجربیات کافی برخوردار است و میتواند از کشور و حاکمیت خود دفاع کند و نیازی به حمایت یا مداخله هیچ طرف دیگری ندارد».
حزبالله به رویارویی ملت یمن با تجاوز آمریکا و اسرائیل و نیز حمایت آن از غزه اشاره کرد.
تأکید حزبالله بر گفتوگوی یمنی ـ یمنی برای حفظ وحدت این کشور
حزبالله همچنین تأکید کرد که گفتوگوی جدی و مسئولانه میان یمنیها تنها راهحل برای رسیدگی به اختلافات است؛ گفتوگویی که باید وحدت، حاکمیت و ثبات یمن را حفظ کند و نقشههای دشمنان امت را که با هدف شعلهور کردن درگیریها و تجزیه کشورهای منطقه دنبال میشود، ناکام بگذارد.
منبع: فارس
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