به گزارش تابناک؛ حزب‌الله لبنان امروز (چهارشنبه) ادعاهای مطرح‌شده از سوی دولت تحت امر عربستان در یمن مبنی بر «حضور کارشناسانی از این جنبش در یمن و مشارکت آنها در مدیریت عملیات نظامی و توسعه توانمندی‌های تسلیحاتی و آموزشی جنبش انصارالله» را به‌طور قاطع تکذیب کرد.

به نقل از العربی الجدید، حزب‌الله در بیانیه‌ای اعلام کرد که این اتهامات «از اساس و به‌طور کامل بی‌اساس هستند و هیچ‌گونه مستندات و واقعیت میدانی‌ آن‌ها را تأیید نمی‌کند».

حزب‌الله: هیچ نقشی در مدیریت عملیات نظامی یمن نداریم

حزب‌الله همچنین تأکید کرد که در مدیریت عملیات نظامی در داخل یمن هیچ‌گونه مشارکتی ندارد.

حزب‌الله در ادامه بیانیه خود افزود: «ملت یمن از توانمندی‌ها، امکانات و تجربیات کافی برخوردار است و می‌تواند از کشور و حاکمیت خود دفاع کند و نیازی به حمایت یا مداخله هیچ طرف دیگری ندارد».

حزب‌الله به رویارویی ملت یمن با تجاوز آمریکا و اسرائیل و نیز حمایت آن از غزه اشاره کرد.

تأکید حزب‌الله بر گفت‌وگوی یمنی ـ یمنی برای حفظ وحدت این کشور

حزب‌الله همچنین تأکید کرد که گفت‌وگوی جدی و مسئولانه میان یمنی‌ها تنها راه‌حل برای رسیدگی به اختلافات است؛ گفت‌وگویی که باید وحدت، حاکمیت و ثبات یمن را حفظ کند و نقشه‌های دشمنان امت را که با هدف شعله‌ور کردن درگیری‌ها و تجزیه کشورهای منطقه دنبال می‌شود، ناکام بگذارد.

منبع: فارس