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حملات هوایی عربستان به صعده و بندر رأس عیسی در الحدیده
عربستان سعودی شبکه ارتباطات در جنوب شرق شهر صعده و بندر رأس عیسی و یک کشتی تجاری مستقر در آن را در استان الحدیده در غرب یمن هدف حملات هوایی قرار داد.
به گزارش تابناک به نقل از المسیره، جنگندههای سعودی با یک حمله هوایی، شبکه ارتباطات در جنوب شرق شهر صعده در شمال یمن را هدف قرار دادند.
به گفته منابع یمنی، عربستان اسکله بندر رأس عیسی و یک کشتی تجاری مستقر در آن را در استان الحدیده در غرب یمن هدف حملات هوایی قرار داد.
به گفته منابع یمنی، عربستان اسکله بندر رأس عیسی و یک کشتی تجاری مستقر در آن را در استان الحدیده در غرب یمن هدف حملات هوایی قرار داد.
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