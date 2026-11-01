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حملات هوایی عربستان به صعده و بندر رأس عیسی در الحدیده

عربستان سعودی شبکه ارتباطات در جنوب‌ شرق شهر صعده و بندر رأس عیسی و یک کشتی تجاری مستقر در آن را در استان الحدیده در غرب یمن هدف حملات هوایی قرار داد.

کد خبر: 100000078تاریخ انتشار: 927 بازدید
یمنبه گزارش تابناک به نقل از المسیره، جنگنده‌های سعودی با یک حمله هوایی، شبکه ارتباطات در جنوب‌ شرق شهر صعده در شمال یمن را هدف قرار دادند.

به گفته منابع یمنی، عربستان اسکله بندر رأس عیسی و یک کشتی تجاری مستقر در آن را در استان الحدیده در غرب یمن هدف حملات هوایی قرار داد.

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برچسب ها

عربستانیمنصعدهحمله هواییالحدیدة

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