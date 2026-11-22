زمان قطعی برق از طریق سامانه برق من، اپلیکیشن بله یا پیامک به مردم اطلاع‌رسانی می‌شود.

به گزارش تابناک؛ خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده برق از امروز اول آذر به مدت دو ساعت در روز در سراسر کشور اعمال می‌شود. این اقدام به دلیل شرایط ویژه تأمین سوخت و ضرورت مدیریت مصرف برق صورت گرفته است.

اعمال محدودیت‌های برق

مدیرعامل شرکت توانیر اعلام کرد که صنعت برق از ابتدای آذرماه به دلیل شرایط خاص تأمین سوخت، ناگزیر به اعمال برخی محدودیت‌ها در تأمین برق خواهد بود. وی تأکید کرد که این محدودیت‌ها به منظور مدیریت مصرف و حفظ پایداری شبکه برق انجام می‌شود.

اطلاع‌رسانی به مشترکان

مدیرعامل توانیر افزود که زمان محدودیت‌ها متغیر است و احتمالاً دو ساعت در دو روز یا حداکثر دو ساعت در روز خواهد بود. زمان قطعی برق از طریق سامانه برق من، اپلیکیشن بله یا پیامک به مردم اطلاع‌رسانی می‌شود تا مشترکان بتوانند برنامه‌ریزی مناسبی داشته باشند.

منبع: عصر ایران



