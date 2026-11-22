گروه استان ها، محدودیت‌های برق از یکشنبه اول آذرماه ۱۴۰۵، در مشهد آغاز می‌شود و قرار است جدول زمان‌بندی خاموشی‌ها از طریق اپلیکیشن «برق من» و بازوی اطلاع‌رسان این برنامه در پیام‌رسان بله در اختیار مشترکان قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان خراسان رضوی ، سخنگوی شرکت توزیع نیروی برق مشهد با تأیید اعمال محدودیت‌های برق در مشهد اظهار کرد: خاموشی‌هایی که در این مقطع از سال اعمال می‌شود، به دلیل محدودیت در تأمین سوخت نیروگاه‌هاست. طبق قاعده فنی، برنامه مدیریت بار از سوی مجموعه مدیریت شبکه به شرکت‌های توزیع استانی اعلام می‌شود و پس از آن، برنامه‌ریزی برای تعیین جزئیات خاموشی‌ها صورت می‌گیرد.





مجید حسن‌نژاد، افزود: مشترکان می‌توانند از یکشنبه اول آذرماه ۱۴۰۵، از طریق اپلیکیشن «برق من» و بازوی اطلاع‌رسان این برنامه در پیام‌رسان بله، از جزئیات زمان‌بندی قطعی برق خود مطلع شوند. به گفته وی، اطلاع‌رسانی از طریق هیچ بستر دیگری انجام نخواهد شد.





وی با اشاره به احتمالی بودن اجرای برنامه خاموشی‌ها ادامه داد: این برنامه قطعی نیست و ممکن است همانند تابستان که در برخی موارد با وجود اعلام برنامه، خاموشی اجرا نمی‌شد، در برنامه پاییزی نیز چنین اتفاقی رخ دهد.

سخنگوی شرکت توزیع نیروی برق مشهد در پاسخ به پرسشی درباره جزئیات برنامه خاموشی‌های پاییزی در مشهد گفت: مدت خاموشی‌ها، مانند فصل تابستان، دو ساعت خواهد بود؛ اما در حال حاضر نمی‌توان با قطعیت اعلام کرد که محدودیت‌ها به‌صورت روزانه اعمال می‌شود یا هر دو تا سه روز یک‌بار در هفته اجرا خواهد شد.

حسن‌نژاد بیان کرد: جزئیات اجرای برنامه به میزان باری بستگی دارد که میان شرکت‌های توزیع استانی و شهرستانی تقسیم می‌شود و از فردا، پس از مشخص شدن سهمیه‌ها، اطلاعات دقیق‌تری اعلام خواهد شد.