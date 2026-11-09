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آمادگی نانوایی‌های مریوان برای قطعی احتمالی گاز و برق بررسی شد

گروه استان‌ها - با هدف جلوگیری از اختلال در تأمین نان شهروندان در شرایط بحرانی، آمادگی نانوایی‌های مریوان برای ادامه فعالیت در صورت قطعی احتمالی گاز و برق مورد بررسی قرار گرفت.

کد خبر: 4200804تاریخ انتشار: 18 بازدید۰

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به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، جلسه بررسی مسائل و مشکلات نانوایان و تمهیدات لازم برای تداوم فعالیت نانوایی‌های شهرستان مریوان در شرایط بحرانی، روز یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵، در فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

این نشست به ریاست داروند، معاون برنامه‌ریزی فرمانداری مریوان و با حضور رئیس اتاق اصناف، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی از جمله اداره صنعت، معدن و تجارت، مرکز بهداشت، جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی، شرکت نفت، اتحادیه نانوایان و جمعی از نانوایان برگزار شد.

در این جلسه، چالش‌ها و مشکلات واحدهای نانوایی، نحوه تأمین و توزیع سوخت و میزان آمادگی نانوایان برای فعالیت در شرایط اضطراری، به‌ویژه در صورت قطعی احتمالی گاز و برق، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

حاضران همچنین راهکارهای لازم برای جلوگیری از توقف فعالیت نانوایی‌ها و تداوم پخت و توزیع نان در شرایط بحرانی را بررسی کردند.

در پایان این نشست، مجموعه‌ای از تصمیمات و مصوبات با هدف افزایش آمادگی نانوایی‌ها، تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و پیشگیری از هرگونه اختلال در تأمین نان مورد نیاز شهروندان اتخاذ شد.

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