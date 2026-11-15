دکتر منیری :
امدادرسانی به ۳۰ حادثهدیده انحراف اتوبوس در محور نیشابور ـ مشهد
گروه استانها _مدیرعامل جمعیت هلالاحمر خراسان رضوی، با اعلام این خبر گفت: در پی انحراف یک دستگاه اتوبوس در ساعت ۰۶:۴۵ صبح امروز در کیلومتر ۶۵ محور نیشابور به مشهد، تیم امدادی پایگاه شهید جعفری جمعیت هلالاحمر شهرستان مشهد با یک دستگاه آمبولانس و ست نجات به محل حادثه اعزام شد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان خراسان رضوی، دکتر سید علی منیری افزود : تیم عملیاتی ساعت ۰۷:۰۳ در محل حادثه حاضر شد و اقدامات امدادی، ارزیابی صحنه و رسیدگی به وضعیت حادثهدیدگان را انجام داد.
وی ادامه داد: بر اساس گزارش نهایی، این حادثه ۳۰ حادثهدیده و ۱۴ مصدوم داشته است که ۲ نفر از مصدومان توسط عوامل جمعیت هلالاحمر به مراکز درمانی منتقل شدند.
منیری خاطرنشان کرد: اتوبوس حادثهدیده در مسیر اراک به مشهد در حال حرکت بوده است.
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