۵ حادثه در کردستان طی ۷۲ ساعت؛ یک کشته و ۱۱ مصدوم

گروه استان‌ها - مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کردستان از وقوع پنج حادثه در استان طی ۷۲ ساعت گذشته خبر داد و گفت: این حوادث یک فوتی و ۱۱ مصدوم بر جای گذاشت و ۱۵ تیم عملیاتی هلال‌احمر برای امدادرسانی به حادثه‌دیدگان به محل اعزام شدند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «پیام جلالی»، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کردستان، با تشریح گزارش عملیات امدادی ۷۲ ساعت گذشته اظهار کرد: در این بازه زمانی، پنج حادثه در نقاط مختلف استان به وقوع پیوست که نیروهای امدادی و عملیاتی جمعیت هلال‌احمر برای امدادرسانی به حادثه‌دیدگان به محل اعزام شدند.

وی افزود: در مجموع این حوادث، ۱۱ نفر مصدوم شدند که از این تعداد، دو نفر توسط نیروهای امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند. همچنین متأسفانه یک نفر در صحنه حادثه جان خود را از دست داد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کردستان با اشاره به اقدامات نجاتگران در جریان این عملیات‌ها تصریح کرد: در یکی از این حوادث، یک نفر که در داخل خودرو محبوس و گرفتار شده بود، توسط نجاتگران هلال‌احمر رهاسازی شد.

جلالی خاطرنشان کرد: برای پوشش این پنج حادثه، در مجموع ۱۵ تیم عملیاتی به مناطق مختلف استان اعزام شدند و نجاتگران با استفاده از تجهیزات و امکانات امدادی، اقدامات لازم را برای نجات و کمک به حادثه‌دیدگان انجام دادند.

وی با تأکید بر اهمیت رعایت نکات ایمنی و توجه به توصیه‌های امدادی از شهروندان خواست با رعایت قوانین و مقررات، به‌ویژه هنگام تردد در جاده‌ها، از بروز حوادث پیشگیری کنند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کردستان در پایان یادآور شد: شهروندان در صورت مواجهه با شرایط اضطراری می‌توانند با شماره ۱۱۲ ندای امدادونجات جمعیت هلال‌احمر تماس بگیرند.

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