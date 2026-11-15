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آخرین خبرشهدای ورزشکار، قهرمانان میدان ایثار بودند
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اجلاسیه شهدای ورزشکار و جوان کردستان برگزار شد + تصاویر

گروه استان‌ها - اجلاسیه شهدای ورزشکار و جوان استان کردستان با حضور جمعی از مسئولان استانی، ورزشکاران و خانواده‌های معظم شهدا در سالن فجر اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان برگزار شد.

کد خبر: 4201984تاریخ انتشار: 12 بازدید

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به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، اجلاسیه شهدای ورزشکار و جوان استان کردستان با حضور جمعی از مسئولان استانی، ورزشکاران و خانواده‌های معظم شهدا در سالن فجر اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برگزار شد.

این اجلاسیه با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ورزشکار و جوان کردستان و پاسداشت رشادت‌ها، ایثارگری‌ها و فداکاری‌های این شهیدان برگزار شد.

در این مراسم، حاضران با تأکید بر ضرورت زنده نگه‌داشتن یاد و نام شهدا، بر انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان و معرفی الگوهای واقعی فداکاری و مسئولیت‌پذیری به جامعه ورزشی تأکید کردند.

خانواده‌های معظم شهدا و جامعه ورزش استان نیز در این اجلاسیه حضور داشتند تا بار دیگر بر پیوند ناگسستنی ورزش، جوانمردی و فرهنگ ایثار و شهادت تأکید شود.

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