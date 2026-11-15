گروه استان‌ها - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با اشاره به برگزاری هزار رویداد ورزشی در راستای کنگره ملی ۵ هزار و ۵۳۶ شهید استان گفت: جامعه ورزش کردستان با اجرای برنامه‌های فرهنگی، ورزشی و تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا، نقش ارزشمندی در پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت ایفا کرده است.

کردستان با برگزاری هزار رویداد ورزشی، یاد و نام ۵ هزار و ۵۳۶ شهید استان را گرامی داشت

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، «علی‌اکبر ورمقانی»، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان، در اجلاسیه شهدای ورزشکار استان که در راستای برگزاری کنگره ملی ۵ هزار و ۵۳۶ شهید کردستان برگزار شد، اظهار کرد: استان کردستان سرزمین فداکاری‌ها، مجاهدت‌های خاموش و نماد وحدت، همدلی، برادری و وطن‌دوستی است و مردم این استان همواره وفاداری خود را به ایران اسلامی نشان داده‌اند.

وی با قدردانی از مجموعه ورزش و جوانان استان، هیئت‌های ورزشی و دست‌اندرکاران برگزاری این اجلاسیه افزود: از اواخر سال ۱۴۰۳ تاکنون، حدود هزار رویداد ورزشی با عنوان گرامیداشت یاد و خاطره شهدای استان در نقاط مختلف کردستان برگزار شده که اقدامی ارزشمند در مسیر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است.

معاون استاندار کردستان ادامه داد: برگزاری ۱۰ یادواره شهدای ورزشکار در شهرستان‌ها، سرکشی از خانواده‌های معظم شهدای ورزشکار، نام‌گذاری سالن‌های ورزشی به نام شهدا، رونمایی از دو کتاب شاخص در حوزه ورزش و همچنین رونمایی از سردیس شهید ورزشکار حسن‌علی، از جمله اقدامات انجام‌شده در این مسیر بوده است.

ورمقانی با اشاره به نقش رسانه‌ها در پوشش برنامه‌های کنگره ملی شهدا عنوان کرد: اصحاب رسانه در فضای حقیقی و مجازی مسئولیت خطیری در انعکاس این رویداد فرهنگی و اجلاسیه‌ها بر عهده داشتند و تلاش‌های آنان شایسته قدردانی است.

وی ابراز امیدواری کرد خروجی این اجلاسیه‌ها و یادواره‌ها، تقویت روحیه، نشاط و سرزندگی در میان ورزشکاران باشد تا شاهد افتخارآفرینی بیشتر ورزشکاران کردستانی در عرصه‌های ملی، آسیایی و جهانی باشیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان همچنین از میزبانی این استان در مسابقات کشتی بزرگسالان کشور در نیمه نخست دی‌ماه خبر داد و گفت: این رویداد با پیگیری مسئولان استان و همراهی وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون کشتی برگزار خواهد شد.

ورمقانی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های انسانی و ورزشی کردستان خاطرنشان کرد: ورزش استان از استعدادها و توانمندی‌های ارزشمندی برخوردار است و با برنامه‌ریزی و حمایت‌های لازم می‌توان زمینه تحول و پویایی بیشتر آن را فراهم کرد تا ورزشکاران کردستانی در میادین بزرگ، از جمله المپیک، افتخارآفرین باشند.