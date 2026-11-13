شهدای گمنام، الگوی استقامت و مقاومت برای نسل جوان هستند + فیلم

گروه استان‌ها - مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان کردستان، شهدای گمنام را الگوی ایستادگی و مقاومت برای جوانان و نوجوانان دانست و گفت: حضور مردم در تجمعات شبانه، جلوه‌ای از پیروی از مسیر شهدا و پاسداری از اسلام و انقلاب است.

حجت‌الاسلام والمسلمین «برومند رازیانی»، مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان کردستان، در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان ، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، اظهار کرد: جوانانی که جان خود را فدای خاک و میهن کردند و با تأسی از حضرت اباعبدالله الحسین(ع) پای اسلام و انقلاب ایستادند، برای جوانان و نوجوانان ما درس استقامت و مقاومت هستند.





وی افزود: این شهدا با ایثار و فداکاری خود، مسیر ایستادگی و دفاع از ارزش‌های اسلامی و انقلابی را به نسل‌های آینده نشان دادند.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان کردستان با اشاره به حضور مستمر مردم در تجمعات شبانه تصریح کرد: مردم عزیز ما در بیش از ۲۵۰ شب، با ایستادگی در میدان‌ها و خیابان‌ها، حمایت و پاسداری خود از اسلام و انقلاب را اعلام کرده‌اند و در حقیقت با این حضور، از شهدا تأسی و پیروی می‌کنند.