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مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان در گفت‌وگو با تابناک تأکید کرد؛

شهدای گمنام، الگوی استقامت و مقاومت برای نسل جوان هستند + فیلم

گروه استان‌ها - مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان کردستان، شهدای گمنام را الگوی ایستادگی و مقاومت برای جوانان و نوجوانان دانست و گفت: حضور مردم در تجمعات شبانه، جلوه‌ای از پیروی از مسیر شهدا و پاسداری از اسلام و انقلاب است.

کد خبر: 4201630تاریخ انتشار: 54 بازدید۰

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حجت‌الاسلام والمسلمین «برومند رازیانی»، مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان کردستان، در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، اظهار کرد: جوانانی که جان خود را فدای خاک و میهن کردند و با تأسی از حضرت اباعبدالله الحسین(ع) پای اسلام و انقلاب ایستادند، برای جوانان و نوجوانان ما درس استقامت و مقاومت هستند.


وی افزود: این شهدا با ایثار و فداکاری خود، مسیر ایستادگی و دفاع از ارزش‌های اسلامی و انقلابی را به نسل‌های آینده نشان دادند.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان کردستان با اشاره به حضور مستمر مردم در تجمعات شبانه تصریح کرد: مردم عزیز ما در بیش از ۲۵۰ شب، با ایستادگی در میدان‌ها و خیابان‌ها، حمایت و پاسداری خود از اسلام و انقلاب را اعلام کرده‌اند و در حقیقت با این حضور، از شهدا تأسی و پیروی می‌کنند.

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برچسب ها

شهید گمنامسنندجتشییع و تدفین شهید گمنام

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